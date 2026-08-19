Ciclogénesis de tres días impactará Argentina desde este jueves: qué pasará en Catamarca

Un nuevo y extenso fenómeno de ciclogénesis se desplegará a partir de este jueves en la Argentina, provocando un cambio drástico en las condiciones del tiempo.

El proceso de formación de este sistema de baja presión se extenderá durante unos tres días, generando un temporal marcado por lluvias copiosas, intensas ráfagas de viento y la posterior entrada de una masa de aire polar.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los modelos de pronóstico anticipan que la inestabilidad comenzará a gestarse en la franja central y el Cuyo, para luego extenderse hacia el AMBA, la provincia de Buenos Aires, el Litoral y el noreste argentino.

Ciclogénesis: qué se espera desde este jueves

La situación comenzará a tomar fuerza durante el jueves y continuará durante el viernes y el sábado. El desplazamiento del sistema puede generar períodos de lluvias, tormentas, ráfagas y cambios bruscos de temperatura.

Las zonas del Litoral y el noreste aparecen entre las más comprometidas por las precipitaciones. Algunos pronósticos prevén acumulados importantes y lluvias intensas en sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, entre otras áreas.

En las regiones donde se produzcan tormentas podrán registrarse además actividad eléctrica, abundante caída de agua en períodos cortos y ráfagas fuertes.

El cambio de tiempo también llegará a Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también sentirán el cambio de condiciones durante los próximos días.

El escenario estará marcado inicialmente por nubosidad e inestabilidad, mientras que posteriormente el ingreso de aire frío favorecerá un descenso de las temperaturas.

Para el AMBA, los pronósticos anticipan una mejora progresiva después de varios días grises, aunque el cambio no será inmediato.

En tanto, sobre la costa bonaerense también habrá que prestar especial atención a la evolución del viento y del estado del mar, especialmente en localidades como Mar del Plata, donde recientemente el SMN emitió advertencias por vientos fuertes.

Lluvias intensas y fuertes ráfagas

Uno de los principales riesgos asociados a la ciclogénesis será la combinación de lluvias y viento.

Durante el avance del sistema, las condiciones pueden complicar la circulación, provocar caída de ramas y generar inconvenientes en zonas vulnerables a anegamientos. Por eso, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y consultar el Sistema de Alertas Tempranas antes de realizar viajes.

La intensidad exacta del fenómeno todavía puede modificarse a medida que se acerque el momento de mayor impacto. Por ese motivo, los especialistas recomiendan seguir la evolución de los pronósticos durante las próximas horas.

Después de la ciclogénesis llegará el frío

El otro protagonista del cambio de tiempo será el aire frío que avanzará detrás del sistema.

El ingreso de esta masa de aire provocará un marcado descenso térmico en diferentes sectores del país y dejará un fin de semana con condiciones más frías que las registradas durante los últimos días.

De esta manera, la segunda mitad de la semana estará marcada por un fuerte contraste: lluvias y tormentas primero, paso de un sistema de baja presión y posteriormente un importante descenso de las temperaturas.

El SMN mantiene además vigente su información climática oficial para agosto, septiembre y octubre, período en el que continúa monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas sobre el territorio argentino.