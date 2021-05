Copa América: la Conmebol evalúa sumar dos nuevas sedes argentinas

Una inspección de la Conmebol llega este lunes a La Plata para observar el nuevo estadio de Estudiantes y también para analizar el "Único", ante la posibilidad de que la Copa América se realice íntegramente en la Argentina, y a partir de esa decisión la capital bonaerense podría recuperar una de las subsedes.



Según información a la que tuvo acceso Télam, personal técnico de Conmebol tiene previsto visitar el Estadio “Uno” Jorge Luis Hirschi y luego elevará un informe sobre la chance de que la casa de Estudiantes, que se inauguró el 9 de noviembre del 2019, sea una de las alternativas a considerar.



Autoridades del club ya tuvieron contactos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y también con autoridades del máximo organismo del fútbol sudamericano, y al ser un espectáculo que se desarrollará sin público o en el mejor de los escenarios, con un aforo muy limitado, no habría inconvenientes para ser elegidos.



El Jorge Hirschi tiene un sistema de iluminación totalmente led de última generación y una conectividad de internet que está considerada de las mejores del país.



Además tiene instalaciones de vestuarios, lugares para calentamiento, zona de prensa y un campo de juego que cumplen con las exigencias de un evento internacional. Asimismo, el club puede poner a disposición su centro de entrenamiento ubicado en City Bell.



Por el lado del Estadio Ciudad de La Plata, ya fue escenario de la Copa América de 2011 y si la competencia se hubiera disputado en tiempo y forma el año pasado, hubiera sido sede de 4 partidos: Australia contra Paraguay y Bolivia, que también enfrentaría a Uruguay y Argentina.



Fuentes vinculadas al estadio provincial ubicado en 25 y 32 le confiaron a Télam que se está acondicionando el sistema lumínico para cumplir con las exigencias de Conmebol, mientras que también se está trabajando en la zona de cabinas de prensa.



El estadio abrió sus puertas este año en dos oportunidades para que jueguen River y Boca por la Copa Argentina, y no mostró inconvenientes luego de más de un año sin uso, ya que Estudiantes había jugado antes de regresar a su casa por última vez el 8 de noviembre del 2019 ante Talleres. Se espera, aunque no está confirmado, que Conmebol también realice una inspección en estas horas y hoy el mayor inconveniente que podría presentarse es la “conectividad”.



Además de las decisiones de las autoridades deportivas, también se aguardan opiniones del gobierno provincial y municipal sobre la conveniencia de que la capital del primer estadio argentino sea una posible sede de la Copa América que se iniciará el 13 de junio.

Fuentes consultadas al gobierno local estarían de acuerdo en que La Plata recupere su lugar en el máximo evento que reúne a las selecciones sudamericanas.



La petición denegada por Conmebol a Colombia el jueves pasado para postergar la Copa América para noviembre abrió un abanico de expectativas respecto de que país cubriría la mitad de la organización del certamen que se había adjudicado a ese país, o si en su defecto la totalidad de la misma recaerá en Argentina.



Este sábado las federaciones de Ecuador, Venezuela y Chile se ofrecieron como co-organizadores, siendo este último país el último en ser sede del certamen en 2015 en Sudamérica, aunque la dificultad para su adjudicación estribaría en que comparte zona con Argentina, por lo que debería intercambiar ese lugar con Colombia.



Justamente el partido inaugural del torneo el 13 de junio en el estadio Monumental, de River Plate, correspondiente al Grupo A, está programado entre Argentina y Chile. Por su parte Ecuador ya fue sede de algunos partidos recientes de Copa Libertadores que debían jugarse en Colombia, a raíz de la crisis sociopolítica que atraviesa este último país.



Además de La Plata, Argentina tiene en consideración para organizar la totalidad de la Copa América otros cuatro estadios: el Del Bicentenario, de San Juan, Vélez Sarsfield, Independiente y Racing Club, de Avellaneda.



La visita de la inspección de la Conmebol a La Plata es muy significativa en este último aspecto. Mientras tanto, el lunes también empezarán a llegar desde Europa los jugadores del seleccionado argentino convocados por Lionel Scaloni, para empezar la preparación que antes de la Copa América tendrá dos juegos por eliminatorias, el 3 de junio justamente frente a Chile, en Santiago del Estero, y el 8 con Colombia, en Barranquilla.