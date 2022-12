"Este título hay que festejarlo todos los días": Lautaro Martínez fue homenajeado en Bahía Blanca

Lautaro Martínez fue homenajeado este viernes en Bahía Blanca, su ciudad natal, tras consagrarse campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina. “Tengo sensaciones increíbles, sensaciones únicas. Estoy viviendo un momento que siempre busqué. Traer la Copa del Mundo de nuevo a casa después de 36 años era el sueño de todos”, reconoció el delantero.

“Espero que lo hayan disfrutado y que lo disfruten por mucho tiempo. Con todo lo que costó, creo que hay que festejarlo todos los días en la mesa de los argentinos”, continuó Lautaro Martínez, que fue reconocido por los vecinos y las autoridades bahienses.

Poco después, Lautaro se refirió a lo que sintió cuando finalmente terminaron los penales ante Francia y Argentina se quedó con el título del mundo. “Lo primero que me salió fue tirarme al piso. Mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho tiempo fuera de casa, lejos de la familia. Todo eso se me cruzó por la cabeza”, afirmó.

El delantero, sin embargo, fue autocrítico en cuanto a su nivel en Qatar 2022. “Un Mundial que en lo personal no fue como esperaba. Físicamente estaba molesto en el tobillo y tal vez no estaba jugando cómodo. Hice mucho para poder estar y ayudar a mis compañeros desde el lugar que me tocara. La felicidad es completa”, declaró en conferencia de prensa.

Ángel Di María dio marcha atrás con su “retiro” y seguirá en la Selección argentina

Ángel Di María seguirá vistiendo la camiseta de la Selección argentina. Pese a que en marzo de 2022 anunció que el Mundial de Qatar iba a ser su último torneo con la camiseta, dio marcha atrás en su decisión y optó por jugar un tiempo más.

El rosarino había dejado la puerta abierta a su salida tras la victoria 3-0 ante Venezuela en marzo en la Bombonera, por las Eliminatorias Sudamericanas. “Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina y poder decir que fue una noche maravillosa es poco”, adelantó en Instagram.

Días después confirmó su retiro en una entrevista, en mayo de 2022: “Después del Mundial, creo que es hora. Hay muchos chicos que están a la altura de la Selección, que están creciendo. Sería un poco egoísta de mi parte, después de tantos años, de haber logrado lo que quería lograr”.