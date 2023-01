Independiente enfrenta a Everton de Chile en su segundo amistoso del año: hora y TV del partido

Independiente jugará este miércoles su segundo partido amistoso del Torneo de Verano de San Juan contra Everton, de Chile, con un equipo alternativo. Luego del empate sin goles ante Boca Juniors del sábado pasado, el Rojo volverá a presentarse en el Estadio del Bicentenario desde las 21.30, con transmisión de la plataforma Star+.

El entrenador Leandro Stillitano tiene planeado presentar un equipo distinto al que jugó contra Boca Juniors y le dará minutos a futbolistas que tuvieron nulo o poco rodaje en el primer encuentro del año.

En el equipo inicial estarían cuatro refuerzos que sumó Independiente en el presente mercado de pases: Damián Pérez, Kevin López, Mauricio Cuero y Martín Cauteruccio. Independiente ya tiene cerradas diez incorporaciones, con el arribo del defensor Javier Báez y del uruguayo Mateo Baltasar Barcia.

Probable formación de Independiente para enfrentar a Everton de Chile

El equipo formaría con Diego Segovia; Patricio Ostachuk, Joaquín Laso, Juan Da Rosa, Damián Pérez; Kevin López, Sergio Ortiz; Mauricio Cuero, Tomás Pozzo, Braian Martínez; y Martín Cauteruccio.

El Rojo cerrará su participación en el triangular amistoso de verano de San Juan, que se definirá el viernes con el choque entre Boca Juniors y Everton, equipo chileno dirigido por el argentino Francisco Meneghini e integrado por un exjugador de Independiente como Ismael Sosa.

El futbolista que le hizo un juicio millonario a Independiente rompió el silencio: “Me arruinaron la carrera”

Gonzalo Verón, exjugador de Independiente, aseguró que el Rojo, club con el que se encuentra en juicio por un reclamo de seis millones de dólares, le “arruinó” su carrera en lo emocional y también en lo psicológico.

El futbolista, que solo estuvo 18 partidos en el conjunto de Avellaneda, habló por primera vez en una entrevista a Clarín tras su conflicto por falta de pagos. “A mí me arruinó la carrera, literal. En lo emocional, lo psicológico y la debacle en mi carrera. Yo venía de Estados Unidos, había estado en San Lorenzo y había conseguido cosas importantes. Después de Independiente quedé tirado en mi casa y desde ahí fueron todos problemas”.

El exfutbolista de Independiente contó que se tuvo que ir del país por las amenazas que recibía. “Yo por las amenazas me fui del país. A veces tengo ganas de volver por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, pero la verdad es que me da miedo. Tuve amenazas y puteadas por Instagram, a mi señora también le mandan mensajes. Uno está reclamando lo que le corresponde. Yo veo a alguien con la camiseta de Independiente y me tengo que andar escondiendo para no recibir insultos. Vivir así no es nada lindo”, relató Verón.