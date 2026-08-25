Otro golpe de Faustino Oro: el argentino volvió a vencer al campeón Magnus Carlsen

Faustino Oro volvió a protagonizar una de las grandes noticias del ajedrez online al derrotar a Magnus Carlsen en una partida correspondiente a un match de ocho juegos disputado en Chess.com. El Gran Maestro argentino tiene apenas 12 años, mientras que su rival, de 35, es el número uno del ranking mundial y uno de los jugadores más reconocidos de la historia del deporte.

El resultado global favoreció al noruego por 4-1, con tres tablas, pero el marcador final no impidió que la victoria individual de Oro adquiriera una dimensión especial. El joven bonaerense consiguió superar directamente a Carlsen en una partida de blitz, en un encuentro que volvió a mostrar su capacidad para competir ante uno de los máximos referentes del ajedrez mundial.

El match se disputó en formato blitz 3+0, es decir, con tres minutos para cada jugador y sin incremento de tiempo. En ese contexto de partidas rápidas, Oro consiguió recuperarse después de un comienzo favorable para el noruego y terminó imponiéndose en una de las partidas más resonantes del encuentro.

El desarrollo del match

Carlsen comenzó el match con dos victorias consecutivas. El noruego se adjudicó los dos primeros juegos y tomó rápidamente ventaja en el marcador. Oro respondió con dos tablas consecutivas, frenando el avance de su rival y dejando abierto el desarrollo del encuentro. Después de esos cuatro juegos, el argentino todavía no había conseguido una victoria, pero tampoco había permitido que Carlsen ampliara la diferencia más allá de los dos triunfos iniciales.

Fue entonces cuando llegó el momento más destacado de la jornada: Faustino Oro venció directamente a Magnus Carlsen.

La victoria individual del argentino modificó el desarrollo del match y puso en evidencia que, incluso frente al jugador que ocupa el primer lugar del ranking mundial, el joven de 12 años podía encontrar una partida ganadora en un formato de máxima velocidad.

El sexto juego terminó nuevamente en tablas. De esta manera, el parcial quedó en 2-1 a favor de Carlsen, con tres tablas. El noruego, finalmente, cerró el encuentro con dos triunfos consecutivos en las últimas partidas y estableció el resultado definitivo de 4-1.

La secuencia completa del match quedó marcada por la diferencia entre el resultado global y el impacto de una victoria puntual que volvió a poner a Oro frente a los reflectores internacionales.

El historial de precocidad de Faustino Oro

La victoria frente a Carlsen se inscribe en una trayectoria que ya acumula varios registros de precocidad. Con apenas 12 años, Oro construyó un historial que lo posicionó entre los nombres más destacados de la nueva generación del ajedrez.

En mayo de 2026, el argentino se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, después de completar su tercera norma en el Sardinia World Chess Festival. Lo consiguió con 12 años, 6 meses y 26 días.

Ese logro se sumó a otro récord que había establecido previamente. En junio de 2024, cuando tenía 10 años, Oro se había convertido en el Maestro Internacional más joven de todos los tiempos.

La combinación de ambos registros explica el lugar que ocupa actualmente el joven argentino dentro del ajedrez. Su progresión desde las categorías juveniles hasta los máximos títulos internacionales estuvo acompañada por resultados que captaron la atención de la comunidad ajedrecística.

Más de 3.000 puntos en blitz

La dimensión de su desempeño también aparece reflejada en sus registros online. El rating blitz de Faustino Oro en Chess.com supera los 3.000 puntos, una marca que lo convirtió en el jugador más joven en alcanzar ese umbral y le permitió ingresar al top 10 mundial de esa plataforma, según los datos de su perfil oficial en el sitio.

En el ajedrez clásico, su rating FIDE se ubica en 2.537, de acuerdo con los datos correspondientes a julio de 2026. Los números permiten observar la evolución del joven argentino tanto en el circuito online como en el ajedrez tradicional. En Chess.com, su desempeño en partidas rápidas lo llevó a superar una barrera de 3.000 puntos y a instalarse entre los diez mejores de la plataforma.

La segunda victoria online ante Carlsen

El triunfo de este lunes tampoco constituye el primer antecedente de una victoria de Oro frente a Carlsen en una partida online. En marzo de 2024, cuando tenía apenas 10 años, el argentino ya había derrotado al noruego en una partida de bullet, el formato más rápido del ajedrez online.

Aquel resultado tuvo una importante repercusión y proyectó a Oro hacia la atención internacional. En Argentina, además, comenzó a recibir el apodo de "el Messi del ajedrez", una denominación que reflejó el impacto que generaron sus actuaciones a una edad tan temprana.

Más de dos años después de aquel primer antecedente, Oro volvió a conseguir una victoria individual frente a Carlsen. Esta vez lo hizo en un match de blitz 3+0, en el que el noruego terminó imponiéndose en el global, pero en el que el argentino consiguió quedarse con una de las partidas.

Carlsen, el rival de mayor jerarquía

Del otro lado del tablero estuvo Magnus Carlsen, de 35 años, quien acumula cinco títulos mundiales de ajedrez clásico y es considerado por buena parte de la comunidad ajedrecística como el jugador más dominante de la historia del deporte.

La magnitud del rival convierte el resultado individual de Oro en un hecho destacado, independientemente del marcador final del match. Carlsen comenzó imponiéndose en los dos primeros juegos y posteriormente consiguió cerrar el encuentro con otros dos triunfos. Sin embargo, entre ambos segmentos apareció la victoria del argentino, que además había conseguido tres tablas durante el desarrollo del match.

El resultado definitivo fue contundente para el noruego: 4-1, con tres tablas. Pero dentro de esa diferencia apareció una partida que tuvo como ganador al jugador de 12 años.