Se dio cierre al exitoso proyecto del Club Vélez Sarsfield en Catamarca

El cierre oficial del Proyecto Scouting/Filtro/Captación 2021 del Vélez de AFA tuvo lugar en el predio “Los Fundadores” del Club Vélez Sarsfield de Catamarca, con la evaluación final a cargo del captador de la entidad de Liniers, Ulises Mansilla, y el referente externo en el NOA, César Normando Cruz.

El proyecto contó con el apoyo de la Municipalidad de San Fernando Del Valle de Catamarca, a través de la Dirección de Deportes, que encabeza el Prof. Mariano Brunello.

De esta forma llegó a su fin un arduo trabajo de ocho (8) meses de planificación y programación, con los tres (3) últimos meses dedicados a su concreción en el territorio, mediante las “pruebas/filtro”, en treinta (30) departamentos de las cinco (5) provincias involucradas: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

De los diferentes selectivos participaron 2.500 chicos, observados en partidos oficiales de ligas, torneos de infantiles, competencias barriales, partidos amistosos, visitas a Escuelas de Fútbol y clubes de todo el Noroeste Argentino, por parte del equipo técnico de la “Football Pibes 10”, que comanda César Cruz.

Al cierre, concretado el 6 de noviembre último en Vélez Catamarca, se dieron cita 170 chicos en procura del sueño y la ilusión de ser observados y evaluados para acceder a una oportunidad en la prestigiosa entidad de Liniers, uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

La organización y equipos de selección

La organización “Football Pibes 10”, con sede en Roma, Italia, es presidida por Eleonora Fioravanti, secundada por Fabrizio Santilli desde la vicepresidencia, ambos residentes en la península itálica, siendo representada en Catamarca y Argentina por los dirigentes Marcelo Gustavo Cruz y José Eduardo Cruz.

A todo esto, el equipo técnico de Catamarca estuvo integrado por Daniel Cardozo (Responsable Técnico - Scouting), Carlos Bazán (Tecnico - Scouting), Arturo Cardozo (Asistente Técnico) y Carlos Leiva (Asistente Técnico).

Como directos colaboradores intervinieron los asistentes Nadia Leguizamón, Soledad Vivanco, Miguel ángel Cardozo y Abigail García (Asistente).

En las otras provincias del NOA participaron Gustavo Santiago Blas (Responsable Técnico - Scouting), Juan Forni (Responsable Organizativo), y los asistentes Clemente Romano, Jansis González, David Lourdes, Ubaldo Gómez, Fernando Barcat y Anahí Portugal, en la provincia de Tucumán.

En Jujuy lo hicieron Alejandro Ríos (Responsable Organizativo - Scouting), Oscar Ángel Ríos (Asistente Organizativo), Luis Lobo (Director Tecnico - Scouting), Jorge “Bachi” Fernandez (Director Técnico - Scouting) y el “Chino” Ríos (Scouting).

Los elegidos

De los 170 participantes que tomaron parte del cierre del proyecto, cuatro (4) jugadores cumplieron con el objetivo de “alta competición”, y viajarán a Buenos Airescuando lo determine el Club Vélez Sarsfield AFA, en fecha a confirmar.

Los nombres de estos cuatro jugadores no serán dados a conocer por razones de reserva del propio club de Liniers; no obstante lo cual, ya fueron contactados e informados sobre el particular sus padres, los clubes de origen y los respectivos jugadores.

Asimismo, setenta (74) jugadores de las distintas provincias participantes; entre ellos cuarenta (40) catamarqueños alcanzaron el objetivo para su seguimiento técnico y formativo, en futuras evaluaciones del Club Vélez Sarsfield de la AFA.

Seleccionados de Catamarca (40 jugadores)

Categoría 2006: Oliva Leonel, Morales Misael, Suárez Valentín, Baigorri Gabriel, Reyes Víctor, Tejeda Daniel, Galíndez Gonzalo, Quipildor Yoel, Albarracín Benjamín y Romero Lisandro.

Categoría 2007: Córdoba Benjamín, Chocobar Martín, Martínez Julio, Vargas Thiago, Coronel Alan, Cejas Román, Medina Santiago, Márquez Alan y Rusch Erick.

Categoría 2008: Romero Santiago, Páez Iván y Carrizo Pedro.

Categoría 2009: Quinteros Bautista.

Categoría 2010: Castro Kevin, Vargas Felipe, Machuca Mateo, Molina Valentín, Mussa Hipólito, Suárez Axel, Pereyra Yoel, Villagra Samir, Silva Mateo y Leiva Juan.

Categoría 2011: Bracamonte Lautaro.

Categoría 2012: Suárez Santino, Segovia Thiago, Leiva Exequiel y Paredes Ramiro.

Categoría 2015: Brizuela Lisandro.

Seleccionados de Tucumán (8 jugadores)

Categoría 2006: Leyes Benjamín y Gómez Cristian, Barros Mauro

Categoría 2007: Leyes Sergio.

Categoría 2008: Romero Uriel.

Categoría 2009: Villagra Dilan y Barros Marcelo.

Categoría 2011: Medina Thiago y Gómez Lisandro.

Seleccionados de Jujuy (22 jugadores)

Categoría 2006: Galván Ignacio, Tapia Iván, Sink Nahuel y Medina Miguel.

Categoría 2007: Boguetti Santiago, Magro Benjamín, Alemán Benicio, González Pedro, Serrano Exequiel y Zambrano Emiliano, Alanoca Facundo

Categoría 2008: Sánchez Lucas, Rovaretti Luca

Categoría 2009: Vieras Santiago, Quipildor Santiago y Zeballos Fabián, Sauretti Lautaro

Categoría 2010: Morales Galo, Yurquina Neri y Vázquez Alexander.

Categoría 2011: Condori Cristian, Gareca Tiziano, Rueda Lautaro, Caballero José, Cari Alex Maximiliano y Camino Nahum.

Categoría 2012: Chávez Gonzalo y Ever Vargas, Para los jugadores que no fueron seleccionados se delineará un seguimiento alternativo, con vistas a futuras pruebas de clubes de la AFA.

? Agradecimientos

El referente del NOA del proyecto, César Cruz, agradeció “en nombre de todo mi equipo, como de parte de los padres y familiares participantes, la inestimable colaboración de los Municipios intervinientes con sus Secretarias de Deportes, como también de clubes, escuelas de fútbol, asociaciones deportivas, centros barriales, sociedad de fomentos, medios de prensa escritos, radiales y televisivos por colaborar en forma directa o indirectamente con la realización del proyecto.

Cruz destacó además el reconocimiento “por el apoyo desde Roma, Italia, a la 'Football Pibes 10' y sus dirigentes Eleonora Fioravanti y Fabrizio Santilli”.

Al realizar su balance final, Cruz recordó y envió un afectuoso saludo a Bautista Rodríguez, del Club Villa Cubas de Catamarca, quien sufrió una lesión deportiva durante la prueba realizada en la Liga Chacarera de Fútbol, trasmitiéndole “el deseo de una pronta y satisfactoria recuperación”, lo que también se puso de manifiesto en la prueba final en el predio del Vélez catamarqueño.

Los agradecimientos en Catamarca alcanzaron al Club Atlético Vélez Sarsfield (Edgardo Macedo), la Liga Chacarera de Fútbol (Lucas Cisterna), Club Atlético Coronel Daza (Diego Ledesma) y Club Salta Central.

En Tucumán, el reconocimiento por su colaboración fue con la Escuela de Futbol “El Capitano” y Canchas de Fútbol 11 “EL NENE”.

Y por los respaldos en Jujuy, se remarcaron los aportes de la Municipalidad de Palpalá, con su Dirección de Deportes (Eduardo Luna); Municipalidad de San Salvador de Jujuy (Asesor de Deporte Mario Humberto Lobo), Escuela de Fútbol Turkito Abraham y Escuela de Fútbol “Padre Marcelo Gottig”.

