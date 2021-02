Cómo invertir en tiempos de pandemia

Se sabe que el Covid-19 no solo creó una emergencia sanitaria alrededor del mundo, también impactó en las economías de los diferentes países y sectores. Compañías en bancarrota, miles de desempleados, negocios que cerraron sus puertas, fue uno de los escenarios que dejó el virus, pero al mismo tiempo aparecieron nuevas formas de vender, se generaron fuentes de trabajos impensadas y las inversiones pasivas aumentaron. Un claro ejemplo que demuestra que aunque una situación esté cuesta arriba, siempre hay una alternativa para salir adelante.

Invertir en tiempos de pandemia no es algo sencillo para una persona inexperimentada, incluso los expertos tuvieron problemas para definir sus propias carteras, pero que no sea sencillo no significa que sea imposible.

Una excelente forma de equilibrar la balanza en las finanzas personales en estos tiempos es invertir en aquellas cosas que cuentan con una mejor proyección a futuro o que generan buenos dividendos en este instante. Los consejos a continuación sobre el mercado de valores para principiantes te ayudarán a iniciar tu camino por la senda del crecimiento económico.

Aprende sobre el trading y los mercados

Empezar a invertir sin conocimiento del tema es dar un paso a ciegas que terminará con suerte en la pérdida de parte de tu dinero. La primera recomendación siempre será adquirir la mayor cantidad de conocimiento posible sobre el trading y los mercados.

Cómo funciona la bolsa de valores, qué influye en la cotización de un valor o una acción, de qué forma puedo invertir (en corto o largo plazo), qué sectores se benefician de la actual situación mundial, cómo usar las herramientas de análisis técnico y fundamental, cuáles estrategias desarrollar. Hay miles de contenidos útiles para ello.

Así mismo, el inversor principiante debe considerar los tipos de mercado a invertir. Además del mercado de acciones, un individuo podría invertir en criptomonedas como el Ethereum o el Bitcoin (la primera lleva 1,200% de crecimiento desde la caída del mercado a causa del coronavirus), materias primas (según las proyecciones del FMI aumentarán de precio este año), bonos, fondos indexados (inversión pasiva), índices, CFDs y futuros.

Lo ideal es que estudies sus altas y bajas, las características que los definen y analices cuáles van mejor con tu estilo de inversión.

Usa una cuenta demo

Todo lo que has aprendido puedes ponerlo en práctica a través de una cuenta demo. La mayoría de las plataformas de trading o corredores de bolsa en línea las ofrecen como parte de su servicio. No debes hacer ningún depósito, y podrás probar todas las herramientas disponibles.

El mercado afecta a la cuenta demo como si afectara a una cuenta estándar, por lo que será como si estuvieses operando realmente, pero sin el peligro de perder el dinero en caso de que algo no juegue a tu favor.

Diversifica tu portafolio

Algo indispensable en las inversiones, y más aún en épocas de recesión económica, es la diversificación del portafolio. No solo te enfoques en un mercado, en un sector o en una sola compañía. Compra acciones, invierte en criptomonedas, prueba los CFDs, maneja sectores que vayan desde materias primas hasta tecnología.

Si una de tus inversiones cae no perderás todo tu dinero, porque tu cartera está conformada por distintos activos que la mantienen a flote y generando márgenes de ganancias.

Invierte poco al inicio y aumenta conforme a tu experiencia

Es natural que quieras comenzar poniendo grandes sumas de dinero en aquellos activos que crees que lo harán bien y tener un rendimiento increíble. No obstante, lo mejor que puedes hacer cuando inicias en el mundo de las inversiones es usar bajas cantidades de dinero. Tantea el terreno, haz ajustes, mira cómo se mueve el mercado ahora que tu dinero está en juego.

Con el paso del tiempo y el aumento de tu experiencia, ya podrás invertir más o hacer jugadas más arriesgadas. Pero incluso teniendo años de experiencia en la bolsa, los inversionistas expertos siguen aprendiendo para desarrollar una estrategia más infalible.

El mundo de las inversiones y el trading no es ningún juego, la pérdida es real. Puedes perder grandes cantidades de dinero cuando creías que todo iba bien, pero siguiendo estos consejos es posible que tal cosa no ocurra con regularidad y en caso de ocurrir su impacto será mínimo. Este es un “trabajo” donde el individuo debe ser resiliente para afrontar los malos momentos y perseverar para obtener buenos resultados.