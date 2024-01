Lo barato sale caro: el grave error que puedes estar cometiendo por ahorrar dinero

Una de las prácticas más comunes tanto en usuarios tradicionales como en empresas es la adquisición de cartuchos de tinta alternativos para sus impresoras. A primera vista su apariencia es igual, tienden a ser más económicos, pero su baja calidad estropea y ensucia otros componentes de la impresora lo que implica un mayor mantenimiento y una disminución de su vida útil.

MAYOR CALIDAD Y DURACIÓN

Es por ello, que es recomendable usar cartuchos de calidad, como, por ejemplo, RICOH la marca líder a nivel mundial del rubro y que proporciona productos de la mejor calidad del mercado. Usar estos cartuchos originales te garantiza un 50% más de páginas impresas que los cartuchos genéricos.

Eso significa que tienes que comprar 6 cartuchos de imitación para que te duren lo mismo que 4 cartuchos originales. Eso cuando los cartuchos genéricos no fallan. Según un estudio del Buyers Laboratory, esto ocurre en un 40% de los casos. Los cartuchos originales, sin embargo, funcionan en un 100% de los casos.

NO SE SECAN

No siempre utilizamos la impresora todos los dí­as. Por eso, hay que asegurarse de comprar cartuchos que aguanten el paso del tiempo. Los cartuchos originales pueden estar hasta 12 semanas sin usarse, y no se secan. No se puede decir lo mismo de los cartuchos genéricos.

MAYOR CALIDAD

Con los cartuchos de tinta originales, sabes que la calidad de impresión que recibas será la misma desde la primera hasta la última hoja impresa. Además, usando cartuchos originales dispones de una garantí­a de marca con la que puedes sentirte tranquilo en caso de que ocurriese algún problema con el equipo.

MENOS GASTO

Una calidad de impresión inferior en un cartucho genérico conlleva un mayor consumo de recursos. Cada vez que una página no se imprime correctamente, debemos tirar el papel y repetir la impresión. Eso significa un gasto mayor de papel, así­ como de tinta, pues hay que reimprimir. Esos problemas desaparecen con los cartuchos de tinta originales.

MAYOR SOSTENIBILIDAD

Aunque parezca irónico, los cartuchos originales cuentan con más elementos reciclados que los cartuchos genéricos. Hasta un 70% del cartucho original puede ser material reciclado. Además, los cartuchos originales dejan menos residuos en la impresora, facilitando su mantenimiento y alargando su vida.

Estos han sido cinco consejos sencillos con los que esperamos haberte hecho ver las virtudes de comprar cartuchos de tinta originales.