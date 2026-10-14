Por qué Argentina sigue atrayendo inversiones tecnológicas pese a la incertidumbre económica

Hay una cuenta que no cierra en la economía argentina de este último año. La inflación se niega a bajar a un dígito anual, el consumo se desinfla un mes tras otro, y aun así el país se coló en el mapa global de la inteligencia artificial con la mayor apuesta de infraestructura de su historia. En octubre del año pasado, OpenAI y la energética Sur Energy estamparon una carta de intención por hasta 25.000 millones de dólares para plantar en la Patagonia un centro de datos de 500 megavatios, el primer Stargate de toda América Latina.

El contraste marea: la economía coqueteó con la recesión durante buena parte de 2025, arrancó este año con una inflación interanual todavía cerca del 32% y vio cómo el Fondo Monetario le recortaba el pronóstico de crecimiento para 2026 hasta un magro 3,5%; encima carga un prontuario de controles cambiarios y la desconfianza que dejaron décadas de reglas reescritas entre diciembre y diciembre. Y aun así, el dinero llega.

Por qué el dinero llega igual

La respuesta más a mano tiene forma de ingeniería tributaria. El Gobierno engrasó el desembarco con el RIGI, que pide pisos de inversión de 200 millones de dólares, y sobre todo con su versión recargada para data centers e industrias nuevas, capaz de planchar ganancias hasta el 15% y de soltar exportaciones e importaciones desde el día uno. Lo que de verdad enamora a un inversor no es la rebaja de hoy, sino los beneficios fiscales por treinta años que quedan firmados en la letra chica: una promesa de quietud pensada para tapar eso que un tributarista bautizó como el "mega riesgo argentino".

El segundo motivo está enterrado y al viento: la Patagonia derrama energía renovable, tiene líneas de alta tensión, fibra que cose el Atlántico con el Pacífico y agua fría para enfriar servidores, justo cuando el cómputo se volvió el cuello de botella. No es casual que entre los cinco emplazamientos barajados asomaran Neuquén y Vaca Muerta. El país arranca, eso sí, desde abajo: la infraestructura digital local apenas junta trece centros de datos operativos y unos 32 megavatios, casi todos apretados en Buenos Aires. Achicar la distancia con San Pablo o Santiago de Chile no es cosa de un par de años.

Queda un tercer ingrediente, el más escurridizo: no se mide en megavatios ni en dólares. OpenAI no se decidió solo por la energía, también habló de talento y de una adopción temprana. Sus propios números dicen que uno de cada tres adultos argentinos abre ChatGPT con frecuencia y que el país está entre los cuatro de la región con más desarrolladores de IA.

Esa sofisticación no vive solo en los laboratorios de punta ni en los anuncios con foto en Casa Rosada; asoma también en rincones impensados. El casino online con licencia, sin ir más lejos, funciona como un rompecabezas de regulaciones provinciales (veintitrés provincias más la Ciudad de Buenos Aires, cada cual con su organismo de control), y ese laberinto empujó a los operadores habilitados a invertir temprano en verificación biométrica atada al Renaper, geolocalización y monitoreo en tiempo real. Cumplir, ahí, fue desembolso tecnológico mucho antes que eslogan.

Encima de ese andamiaje brotó una capa de comparadores independientes que ordenan la oferta provincia por provincia y la cruzan con el perfil de cada usuario y su lugar de residencia. Los equipos que clasifican, pongamos, los bonos de casino populares en Argentina lo hacen mirando transparencia, licencia a la vista y software auditado por laboratorio, un trabajo de catalogación que solo cobra sentido en un mercado lo bastante grande como para que comparar valga el esfuerzo.

Detrás de los titulares millonarios late una capa menos fotogénica que sostiene casi todo. Argentina exporta software y para unicornios desde hace dos décadas, y en ciudades como Rosario el agtech, la biotecnología y las fintech le dan de comer a el ecosistema emprendedor local, curtido en una resiliencia que, seamos honestos, le salió cara al país. El tapón, lo reconocen ahí adentro, sigue siendo el acceso al capital: con una plaza financiera enana, los que pegan el salto suelen levantar la guita afuera, los mismos cerebros que después entusiasman a Silicon Valley.

El riesgo de los enclaves

Nada de esto está sellado, y no todos aplauden de pie. En el Congreso, la oposición calificó el paquete de incentivos como "un traje a medida" para los muchachos de Silicon Valley, y más de un economista avisa que repartir ventajas impositivas sin amarrarlas a encadenamientos locales puede dejarlo en el peor casillero: enclaves que se tragan energía y agua y devuelven poco empleo y casi nada de conocimiento. ¿Tiene sentido ofrecerse como sala de máquinas del hemisferio sur si el valor, como tantas veces, se cosecha en otro lado?

Y no, no es una pregunta de adorno. Brasil exige energía cien por ciento renovable y plata para investigación a cambio de sus beneficios; la Argentina, hasta hoy, pone sobre la mesa estabilidad fiscal y poco más. Mientras la macro sigue a los tiros con la inflación y el dólar, el capital tecnológico ya eligió bando: le apuesta a un país a medio acomodar, convencido de que estos casilleros se ganan antes de que se llenen. Si tuvo olfato o se entusiasmó de más, lo dirá la próxima década, no el trimestre que viene.