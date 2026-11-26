El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 26 de noviembre de 2026 una alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes, que comprende a distintos sectores de la provincia de Catamarca.

La advertencia alcanza a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo, además de la zona serrana de Pomán.

De acuerdo con el informe meteorológico, los fenómenos podrían presentarse con características variables y estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes de viento.

En cuanto a los registros de lluvia, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque el organismo advirtió que esos niveles podrían ser superados de manera localizada.

Cuándo estará vigente la alerta y qué se espera en Capital

La advertencia meteorológica tiene vigencia durante la madrugada del viernes 27 de noviembre, entre las 00 y las 06 horas.

En el caso de San Fernando del Valle de Catamarca, la probabilidad de tormentas es baja. Sin embargo, el pronóstico no descarta la posibilidad de chaparrones durante las primeras horas del viernes, por lo que la jornada podría comenzar con algunas precipitaciones aisladas.

Las condiciones previstas para la Capital muestran un escenario de nubosidad variable durante los próximos días, con temperaturas máximas en ascenso y posibilidades de tormentas aisladas hacia las noches del sábado y el domingo.

El pronóstico del tiempo para el viernes, sábado y domingo

Para el viernes 27 de noviembre, se esperan lluvias aisladas durante la mañana, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado y por la noche se presentará parcialmente nublado. Los vientos soplarán desde el noreste, con rotación hacia el este. La temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados.

El sábado 28 de noviembre comenzará con cielo algo nublado. Durante la tarde se espera mayor nubosidad y, hacia la noche, podrían registrarse tormentas aisladas. Los vientos serán del noreste, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima prevista de 33 grados.

Por su parte, el domingo 29 de noviembre tendrá condiciones parcialmente nubladas durante la mañana, aunque nuevamente existe probabilidad de tormentas aisladas durante la noche. El viento continuará soplando desde el noreste y se espera una jornada más calurosa, con una mínima de 22 grados y una máxima de 35 grados.