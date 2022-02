A tres años de la muerte de Natacha, Ulises Jaitt se muestra esperanzado ante nuevas pruebas

A tres años de la muerte de Natacha Jaitt, su hermano Ulises Jaitt sigue pidiendo justicia. Sin respuestas ni culpables todavía, el periodista pasó por el living de Mañanisima, por Ciudad Magazine, y afirmó que, en dos semanas, se develará un grave hecho que ocurrió esa fatídica noche y que cambiará el rumbo de la causa judicial.

“La causa está congelada. Hace tres años que yo vivo una pesadilla judicial. Los fiscales no han hecho nada, no se han respetado los procesos de una causa. Alguien les bajó una línea para que no se investigue”, comentó indignado Ulises Jaitt mientras repasó algunos detalles de la noche en que su hermana perdió la vida.

Tras contar que cambió de abogado (ahora lo representa una especialista en criminología), el periodista contó las últimas novedades de la causa: “Mi abogada me dijo: 'la mataron'. Ahora hicimos una nueva presentación, ya que tuvimos acceso a las cámaras. Lo que llama la atención es que en un momento el dueño del lugar se lleva la botella y las dos copas antes de que llegue la policía para que no se lo lleven para investigar. Evidentemente algo le pusieron sin que ella lo sepa”, volvió a insistir, convencido del asesinato.

"Mi hermana Natacha fue la persona más importante en mi vida", afirmó Ulises Jaitt

“Cuando fuimos a ver las cámaras estaban las grabaciones hasta las 2 de la mañana, nunca vimos cuando retiraban el cuerpo. Faltaba el material desde las 2 hasta las 6. Pedimos esas cuatro horas y encontramos algo gravísimo que se va a saber en dos semanas. Es terrible. Va a ser la punta del iceberg de por qué mataron a Natacha”, reveló.

Ante la mirada atónita de todo el panel, Jaitt dio más detalles: “Es fuerte lo que se va a dar a conocer. Hay una persona que comete un hecho gravísimo. Se trata de la manipulación de un objeto que se trasladó de un lugar a otro, un objeto muy importante de la escena del crimen. Algo que ocurre delante del fiscal. Nos va a cerrar a todos lo que pasó. Esto va a hacer que se active la causa”, advirtió.

Luego de tres años de luchar en busca de la verdad, el hermano de Natacha confesó que va a ir hasta el final a pesar de las amenazas: “Veo una luz en el camino. No tengo miedo. Voy a seguir adelante. Mi hermana fue la persona más importante en mi vida. Si me tiene que pasar algo por investigar la muerte de mi hermana que me pase”, concluyó.