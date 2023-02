Alfa fue eliminado de Gran Hermano y estallaron los memes

Walter 'Alfa' Santiago quedó fuera de Gran Hermano (Telefe) en la gala de eliminación número dieciséis. Con la mayoría de votos en contra, el participante más grande de la casa abandonó el reality.

Se trató de una de las placas más peleadas desde que empezó la competencia. El miércoles pasado, Alfa había quedado en placa junto con Camila Lattanzio, Lucila 'La Tora' Villar y Romina Uhrig. Al día siguiente, y contra todos los pronósticos, Julieta Poggio -que se consagró líder de la semana tras ganar el desafío- decidió salvar a la música.

La Tora fue la primera salvada por el voto telefónico del público con el 5.61%. La definición estaba entre Alfa y Romina, y finalmente el público decidió eliminar al jugador más grande de la casa.

La repercusión en redes sociales tras la eliminación de Alfa

Desde temprano, el fandom de Gran Hermano se dividió en dos: los que pedían la salida de Alfa y los que alentaban a votar a Romina. Esto se plasmó en los resultados de la definición, pero una vez que Santiago del Moro informó la decisión del público de eliminar al jugador más grande del reality, estallaron las redes. Los memes tras la eliminación de Alfa. (Foto: Captura Twitter)

Por qué Julieta no salvó a Romina, una de sus amigas, de la placa

El jueves Julieta hizo una de las jugadas más icónicas de esta edición de Gran Hermano. Es que aunque en redes sociales todos daban por hecho de que la joven iba a salvar a Romina, su amiga, fue a la primera a la que dejó en placa. Lejos de eso, la participante, ayudó a Camila. Julieta Poggio fue la líder de la semana y sorprendió con su jugada. (Foto: captura de Telefe)

“Me costó tomar esta decisión porque no fue ni por afinidad, feeling o corazón. La tomé por estrategia de una placa que tengo en mente y confío en que el resultado va a ser el que creo”, argumentó Julieta cuando explicó los motivos de su decisión.

Tras la gala del jueves, Julieta le explicó a Daniela: “Creo que era un riesgo para Ro, porque los votos de ellos dos podían ir para ella. Aparte yo pienso que esta semana, fuera de joda, Alfa tiene muchas chances de irse. Tengo miedo de que se vaya Camila y no Alfa, y siento que con La Tora, se unifican los votos para que se vaya él. Es un dos contra uno”. “Fue una jugada. Me arriesgué y no me arrepiento, porque si no se podía ir Camila y de esta placa se tiene que ir Alfa”, sentenció.