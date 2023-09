Anamá Ferreira, furiosa tras ser echada de un desfile: "Estaba en la lista"

Anamá Ferreira tuvo una sorpresa amarga cuando le prohibieron la entrada al Museo de Arte Decorativo en donde se estaba realizando la Semana de la Alta Costura. La exmodelo estaba invitada al desfile del diseñador Adrián Brown, pero un guardia de seguridad le pidió que se retirara del lugar inmediatamente.

Al ver la situación, Anamá tomó su celular y grabó un tremendo descargo. “No puede entrar, me dijeron. ¿Me acompaña, por favor? Me está sacando la Policía”, disparó Ferreira en uno de los videos que compartió en sus redes. “No soy Policía, soy de seguridad. Te invito a que salgas. Te pido, por favor, que te retires”, respondió la persona mientras la acompañaba a la salida.

Indignada por la situación, Anamá comentó: “El desfile era de un diseñador amigo personal de hace muchos años del cual tengo bellísimos vestidos que también compré de sus diversas colecciones. Él hace su desfile y, por supuesto, me invita a que vaya y me estaba esperando”. En ese sentido, aseguró que ella era una de las invitadas: “Mi nombre estaba en la lista, me lo mostraron y sin embargo me dijeron que no podía pasar por indicaciones 'de arriba'”.

En el posteo, Anamá culpó a Elina Fernández de Costantini, organizadora del evento, de tomar la decisión de sacarla. “Si ella todavía sigue enojada conmigo por lo que pasó hace muchos años, de lo cual yo en su momento le pedí disculpas en persona y reconocí mi error, es un tema personal y estoy dispuesta a juntarme a tomar un café y resolverlo. Pero mezclar lo personal con lo profesional no corresponde y no es maduro de su parte”, sentenció.