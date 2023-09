Aníbal Pachano recordó su tenso encuentro con Aníbal Lotocki en un boliche

La muerte de Silvina Luna a los 43 años, como consecuencia de la mala praxis en manos de Aníbal Lotocki, volvió a poner en el centro de la escena al polémico médico. Aníbal Pachano sorprendió al relatar la experiencia para el olvido que tuvo con él.

Este sábado, al aire de Polémica en el Bar (América), el director teatral contó que conoció al médico a través de Pamela Sosa cuando estaba en el Bailando (eltrece), y que tuvieron un tenso cruce en la noche porteña.

“Yo era nocturno y me encantaba hacer las recorridas. Primero lo vi en Ink, me lo marcaron y me dijeron 'es fulano de tal'. Después, cuando llegué Esperanto, me tocaron el hombro y en el medio de toda la gente me dijo 'Ay, mirá, te estaba observando y vos necesitás piernas y culo'”, recodó Pachano, que aseguró que lo ignoró.

En el estudio pusieron el foco en que él no le dio importancia porque es una persona segura, pero que si se trataba de alguien con autoestima baja, la historia hubiera sido distinta. “Yo lo mandé a... Pero al tiempo me enteré de que había convencido a varios y que Mariano (Caprarola) estaba en esta historia”, concluyó.

Aníbal Pachano habló de la conversación que tuvo con Mariano Caprarola: “Estaba amenazado él y su familia”

Invitado al ciclo que conduce Marcela Tinayre, Aníbal Pachano lamentó las pérdidas de Silvina Luna y de Mariano Caprarola. Entonces sorprendió al revelar detalles de la última conversación que mantuvo con el productor de moda una semana antes de su muerte.

“Más allá de la tristeza que me da lo de Silvina Luna, que fue compañera mía de trabajo, quiero referirme a Mariano Caprarola. Yo estuve con él una semana antes de que se muriera”, reveló y aseguró que el productor le había contado que tenía el producto en su cuerpo.

“Una persona que te está diciendo que tiene un medicamento que tiene que ver con una silicona y elemento odontológico... (...) Me contó eso, me contó que estaba amenazado él y su familia. Él temía por su mamá, sus sobrinos y sus hermanos. Me contó que era su amigo, que le puso la garantía”, aseguró.

A modo de cierre, expuso: “En ese momento lo noté agitado, me dijo que le habían sacado el producto y que no lo iba a denunciar porque no podía por todo este tema de las amenazas. Y luego de eso, me dijo que se iba a hacer un tratamiento en el riñón y que el ciático ya se lo habían resuelto porque él tenía dolor”.