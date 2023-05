Ariel Ansaldo festejó su cumpleaños a lo grande, junto a los exparticipantes de Gran Hermano

Ariel Ansaldo organizó un mega evento para celebrar su cumpleaños. La cita fue en un salón ubicado en Berazategui, el barrio del que es oriundo, y no faltó nada: un catering espectacular, shows en vivos y la presencia de algunos famosos como Brian Buley. Por supuesto que varios de los participantes de la última edición de Gran Hermano (Telefe) estuvieron presentes para agasajar a su excompañero, pero algunas ausencias llamaron la atención.

Los hermanitos que no se perdieron la fiesta de “Big Ari” fueron Nacho Castañares, Lucila “La Tora” Villar, Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina, Agustín Guardis, Maximiliano Giudici, Alexis “El Conejo” Quiroga, Coti Romero, Mora Jabornisky, Julieta Díaz y Camila Lattanzio.

Quienes pegaron un inesperado faltazo fueron Alfa -con quien “Big Ari” tuvo una pésima relación dentro de la casa más famosa del país-, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, que se encuentra en Salta. Los otros que no asistieron fueron Tomás Holder, Juan Reverdito y Martina Stewart Usher, quienes igualmente no compartieron la estadía de Ansaldo en la casa más famosa del país. Algunas de las fotos del cumpleaños de Ariel Ansaldo, exparticipante de "Gran Hermano". (Foto: Instagram / lapaloma.eventos)

Camila Lattanzio festejó un cumpleaños a todo lujo, pero una marcada ausencia llamó la atención en las redes

A fines de abril, Camila Lattanzio y su gemela Flor celebraron por todo lo alto su cumpleaños 22 en el exclusivo salón de eventos Palacio Leloir. Esta vez, varios de los excompañeros de la cantante en Gran Hermano (Telefe) se dieron cita en esta esperada celebración para las hermanas. Alfa, Nacho Castañares, Lucila Villar 'La Tora', Agustín Guardis, Cata Álvarez, Ariel Ansaldo, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky, fueron algunos de los invitados.

A pesar de la convocatoria, una ausencia fue más que notoria. Coti Romero no pudo asistir al festejo debido a que se encuentra junto a su novio Alexis Quiroga en México. Sin embargo, la correntina les dedicó a las chicas un tuit: “Andaba con los preparativos para el viaje y ya me venía para acá, pero ojalá disfrute hoy con su gente. Perdón Cami por no poder estar hoy tampoco”. Los "ex hermanitos" de Gran Hermano acompañaron a Camila Lattanzio en su cumpleaños. (Foto: Gentileza Revista Caras)

Rápidamente, algunos internautas reaccionaron, aunque no de la manera que la influencer esperaba. “Nunca puedes hacer nada, a la juntada de Nacho tampoco fuiste”, escribió un usuario. Mientras que otro cuestionó: “¿Tan ocupada estas? podías aparecer un chiquitín. Pero bueno cuando no hay ganas no hay tiempo”.

Las hermanas disfrutaron de una noche espectacular, en la que se destacaron con su entrada triunfal en una camioneta azul, varios “twin looks” para sorprender a los presentes, hubo mesa salada y dulce, barras de tragos y un Dj en vivo para amenizar.