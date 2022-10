Aseguran que Susana Giménez está enojada con Fátima Florez y le iniciaría una demanda

Un nuevo escándalo explotó en el mundo del espectáculo. Por un lado, una Susana Giménez ofendida; por el otro, una Fátima Florez sorprendida. ¿Qué pasó? Al parecer, la diva de los teléfonos estaría muy molesta con la humorista por cómo esta la imita (o mejor dicho, por lo que dice de ella) en su espectáculo Fátima es Camaleónica que, por estos días, está de gira por Uruguay. Pero lo más llamativo fue la reacción que tuvo la cómica al ser interrogada por este rumor.

Quien comenzó a hablar de este posible enfrentamiento fue el periodista Juan Etchegoyen que, en sus habituales vivos de Mitre Live, advirtió que Susana Giménez estaba furiosa con Florez por algo que había llegado a sus oídos. “Ustedes saben que Fátima Florez está haciendo funciones en Uruguay, a sala llena, la verdad es que la está rompiendo en Uruguay, pero en medio de este éxito hay un trago amargo para contar”, comenzó el conductor generando expectativa entre sus seguidores.

Y sin más preámbulos, el periodista relató con lujo de detalles lo ocurrido del otro lado del charco. “Al parecer, por lo que me cuenta una persona del círculo íntimo de Susana, hay un fuerte enojo por el guion que dice la imitadora en el show, una persona muy, muy amiga de Susana fue a ver la obra dos veces, dos días seguidos, y podría iniciar acciones legales en los próximos días”, reveló.

No es ninguna novedad que Fátima incluya a un personaje como Susana en sus espectáculos. De hecho, en esta obra Florez aprovecha su performance lookeada como la diva para bajar a la platea y hacer diversos shows con los espectadores. En una de sus funciones en el país vecino, quien fue a verla fue Carlos Perciavalle (alguien que tiene una relación de idas y vueltas con la conductora), con quien intercambió halagos y bromas sobre la figura de Giménez.

Sin embargo, lo que más habría molestado a la conductora de Telefe no es su imitación sino lo que dice sobre ella y su familia sobre el escenario. “Hay un cuadro donde aparece primero Mirtha y después Susana, en esa parte Mirtha dice que Susana no paga los impuestos y que Patricio Giménez no labura, básicamente, y ahí se pudrió todo mal, se vivieron momentos de tensión con esta persona que asistió al show y que es de íntima confianza tanto de Susana como de su hermano Patricio”, contó sin revelar la verdadera identidad de la persona por cuestiones legales.

Según Etchegoyen, esta persona grabó todo lo que ocurrió sobre el escenario sobre la familia Giménez y la diva estaría analizando si realiza acciones legales. “Acá me agregan un dato: me dicen que a Susana nunca le cayó bien que Fátima tenga la peluca de ella, la que usaba cuando Romano era su peluquero, Fátima le compró a Romano esta peluca para usarla en su show, está todo mal me dicen, y puede terminar todo en la Justicia”, remató.

La palabra de Fátima Florez

En la noche de ayer, se entregaron los Martín Fierro de Cable y la ceremonia estuvo llena de grandes figuras del mundo del espectáculo. Entre ellas, Fátima Florez. Abordada en la alfombra roja por un móvil de LAM, la comediante se sorprendió en cámara cuando le preguntaron por este supuesto enojo de Susana y luego de darse cuenta que no era una broma, se mostró un tanto incómoda.

“No quiero traer malas noticias, pero nos dijeron que Susana Giménez está muy enojada con vos”, le dijo Santiago Sposato, el notero del ciclo de América. “¿Susana Giménez conmigo?”, preguntó sorprendida la entrevistada. Inmediatamente, Ángel De Brito interrumpió la transmisión para explicarle él mismo lo que estaba circulando públicamente. “Hola, Fátima. Susana está muy enojada con vos porque hiciste un chiste sobre ella y su hermano en el escenario”, le comunicó sin vueltas.

Tras aclarar que hace años que imita a una figura como Susana, Florez expresó: “No sé qué es esto... no entiendo. ¿De verdad se enojó? Pará, Ángel ¿esto es cierto o no?”, indagó la imitadora intentando entender si se trataba de algo real o de una simple humorada. Ante la confirmación del conductor del ciclo de que era cierto, la rubia explicó: “En Uruguay hicimos el personaje de Susana como siempre, como toda la vida. Hice solo alusión a Montevideo, Uruguay... no sé qué pude haber dicho. No recuerdo. Hablo de Patricio, sí... pero de verdad no sé de qué me hablan”.

“Vos sabés con la buena leche que interpreto a mis personajes y que amo a todas las mujeres que interpreto, así que de verdad no entiendo... me extraña de Susana”, remató haciéndose la desentendida.