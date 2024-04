Así le declaró su amor Furia a Mauro en Gran Hermano

Juliana Scaglione mostró una cara diferente a la que venía demostrando en el juego de Gran Hermano desde que Mauro ingresó a la casa y se posicionó como la nueva pareja de la jugadora que fue elogiada por el público que sigue de cerca el reality. Sin embargo, más allá de que en principio cuestionaron al participante por la actitud, parece ser un amor real.

Así lo ha demostrado Furia desde que encontró su nueva pareja adentro de la casa donde comparte espacio con otros jugadores que luchan por obtener el premio mayor en el programa que conduce Santiago Del Moro. En en cada oportunidad que tiene le hace saber a su novio cuánto lo quiere. Esta faceta de la jugadora despertó la atención de los seguidores ya que no había mostrado esta cara desde su ingreso en diciembre del año pasado.

Luego de mantener conversaciones con el jugador que ingresó hace apenas un mes, Furia le demostró su amor con un mensaje: "Te amo, descansa". A los pocos segundos de esto, Mauro respondió: ."Soy todo tuyo".

Cómo está de salud Furia en Gran Hermano tras los rumores de embarazo

La salud de Juliana "Furia" Scaglione en Gran Hermano ha generado preocupación entre los seguidores del reality. La mala alimentación y el estrés del juego han dejado secuelas en su físico, lo que llevó a la producción a solicitarle que se realizara algunos análisis médicos para evaluar su estado de salud.

Ante esta situación, Furia aceptó someterse a los estudios, cuidando su alimentación para no alterar los resultados. Durante una conversación con sus compañeros, expresó su deseo de que los estudios salgan bien: "Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio".

El rumor de un posible embarazo comenzó a circular en las redes sociales después de que Furia se realizara los estudios médicos acompañada por Mauro Dalessio, su compañero en la casa. Aunque los resultados aún no están disponibles, la visita conjunta de la pareja generó especulaciones sobre una posible maternidad.

Los problemas de comida de Gran Hermano que afectaron a Furia por la compra de cigarrillos

En medio de las conjeturas, los seguidores del programa en las redes sociales debatieron sobre el estado de salud de Furia. Algunos usuarios sugirieron que los días de hambre y estrés podrían haber afectado su salud digestiva, mientras que otros temían que la producción pudiera utilizar su estado de salud para sacarla del juego.

Emmanuel Vilch, ante esta situación, declaró en una conversación con Furia que esperaba "una compra semanal sin problemas y sin peleas". Así, la producción del reality editó un compacto con los distintos debates que se dieron entre los integrantes de la casa en relación a este delicado tema.

El apoyo de Furia en su mal momento de salud

Es así que en una de las reuniones entre los varones, en la cocina, se lo puede ver a Martín Ku afirmando que, a modo queja, "que siempre van a ceder a lo que quiere la mayoría". En otra reunión, el Chino afirmó que "es injusto gastar 21 lucas en puchos y no aportar en las cosas para la casa". Con respecto a esto último, los cigarrillos fueron tema de discusiones entre los jugadores en los últimos días ya que hay quienes entienden que no son primordiales y que hay que priorizar los alimentos.

Y además de los problemas por la comida, la situación de Furia en la casa se ve además afectada por la entrada de Coti Romero, quien parece querer desplazarla del centro de atención y de la carrera por el premio mayor. Sin embargo, el apoyo de sus fanáticos se mantiene firme, como lo demostraron al invertir cerca de 14 millones de pesos durante una gala de nominaciones.