Bono confesó sentirse avergonzado de algunas canciones de U2 y de su voz

Bono generó una catarata de comentarios cuando contó que sentía vergüenza al escuchar las canciones de U2. Durante una entrevista para el podcast “The Hollywood Reporter's Awards Chatter”.

“Estaba en el auto cuando empezó a sonar una de nuestras canciones en la radio y me puse de color escarlata, como decimos en Dublín”, explicó haciendo referencia a que se sonrojó automáticamente. “Me dio mucha vergüenza mi timbre de macho irlandés. Estoy tan avergonzado”, confesó.

“Creo que U2 empuja mucho el barco por la vergüenza, y tal vez ese es el lugar para estar como artista: justo al borde de tu nivel de vergüenza”, dijo respecto a lo que sentía. Luego continuó hablando del origen del nombre de la banda: “En nuestra cabeza, era como el avión espía, el submarino. Era futurista”. “No, no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho”, confesó.

Bono, en el centro del escenario en un show de U2.

Sin embargo, Bono aseguró que sus críticas son modestas y no tienen nada que ver con sus compañeros de banda, a quienes considera músicos increíbles. “Un gran descubrimiento para mí fue escuchar a los Ramones y apreciar el hermoso tipo de sonido de Joey Ramone. Hizo que me diera cuenta de que no tenía que ser ese cantante de rock and roll”, concluyó.

Bono cerró el año cantando un clásico de U2 en un evento callejero

Como todos los años, Bono interpretó “Running to Stand Still”, incluido en The Joshua Tree (1987) como parte del Dublin Christmas Busk.

Se trata de un evento solidario de música callejera que se realiza todos los años en Nochebuena, en Grafton Street de Dublín. Por el coronavirus, el tradicional encuentro se trasladó a la Catedral de San Patricio y fue transmitido en vivo. Junto a una banda de músicos irlandeses, Bono también tocó un solo de armónica mientras los músicos acompañantes corearon “¡Aleluya!”.

En 2020, el cantante junto al guitarrista The Edge interpretaron el clásico de Darlene Love “Christmas (Baby Please Come Home)” como parte de un especial de televisión irlandesa. Dos años antes, los músicos tocaron un par de villancicos por las calles de Dublín.

¿Se viene una nueva gira de U2?

En diciembre de 2019, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. terminaron con la gira mundial por los 30 años del recordado The Joshua Tree. Por el momento no tienen en mente anunciar un nuevo tour.

Tiempo atrás surgió la idea de regresar al ruedo con Zoo TV como una celebración a las tres décadas de su salida. The Edge sostuvo que están abiertos a dicha posibilidad.

U2 en sus comienzos

“Me gustaría hacerlo, no lo descarto. Sigue siendo relevante. En ese momento estábamos lidiando con una sobrecarga de noticias 24 horas al día, 7 días a la semana, algo nunca antes visto. Fue el efecto de la televisión por cable que ofrecía cientos de canales. Y no sabíamos que era solo el comienzo”.