Camila Homs se descargó con un gesto obsceno, luego de que Rodrigo De Paul fuera a ver a Tini y no a sus hijos

Hace minutos, Camila Homs sorprendió a sus seguidores con un enigmático video y un gesto obsceno a la cámara. Aunque en su mensaje no aclaró el destinatario, hay quienes especulan que podría ser Rodrigo de Paul, que tras la caravana de campeones se fue rápidamente a reencontrarse con Tini Stoessel.

La exnovia del futbolista compartió una selfie con cara de fastidio y escribió: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”.

Acto seguido, compartió una grabación sin sonido donde se la puede ver tirando un beso a cámara para terminar haciendo “fuck you”.

Aunque ella no nombró al futbolista de la Scaloneta, los usuarios interpretaron que ambas publicaciones podrían estar dirigidas a él. “Qué dolida insoportable”, apuntó un seguidor. Y otro acotó: “¿Dolida? El padre de los hijos hace 90 días que no ve a sus hijos. Desde fines de agosto, llega y lo primero que hace es ir a ver a la novia, que hace 15 días estuvo con ella. Es un asco repugnante que las mujeres no apoyemos a Cami Homs como madre”.

Cómo fue el reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se reencontraron este martes. El futbolista se acercó al Campo Argentino de Polo, donde la cantante está preparando sus shows del 22 y 23 de diciembre.

Feliz del volver a ver a su novio, la artista compartió una tierna foto donde se los ve frente a frente, sonrientes y mirándose a los ojos. Lejos de los trascendidos que indicaban que esperaban el final del Mundial de Qatar 2022 para anunciar la separación, los jóvenes se muestran más enamorados que nunca. Tini Stoessel y Rodrigo de Paul compartieron una foto para mostrar su reencuentro. (Foto: Captura Instagram /tinistoessel)

El posteo no pasó inadvertido entre los miles de seguidores de Tini que celebraron el amor entre emojis de corazones y mensajes de cariño. “Fotón”, “Son hermosos” y “Los amo”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Allí estuvieron también las cámaras de LAM (América), que los captaron muy apasionados a puros besos y abrazos. “Esto fue esta tarde. Ella está ensayando todos los días en el Campo de Polo montando el nuevo show”, comentó Ángel de Brito. Y Estefi Berardi señaló que allí habían muchos fanáticos que le pedían foto al futbolista.

La “estampita romántica” que le dio fuerzas a Rodrigo De Paul para ganar el Mundial

Tini tenía muchas ganas de regresar a Qatar para el último tramo del torneo, y hasta pensó en alquilar un avión privado. Sin embargo, eso le dificultaba la preparación de los dos conciertos que hará para despedir el año, y prefirió quedarse para ensayar. Pese a la distancia, en todo momento se mostraron muy enamorados. El jugador del Atlético de Madrid compartió una foto junto a su novia. (Fuente: foto instagram: @rodridepaul)

Cuando todavía estaba en Qatar, Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel con un emotivo posteo de agradecimiento, en el que mostró la imagen romántica en la que se refugió desde los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Se trata de una postal donde aparece muy cariñoso con su novia. Los usuarios no tardaron en calificarla como “la estampita del amor”, ya que le trajo mucha suerte y se terminó consagrando campeón.