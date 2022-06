Carmen Barbieri rompió el silencio tras realizarse el examen de ADN con su supuesta hermana

En abril de este año, en el programa A la Tarde (América) se reveló que Carmen Barbieri tendría una hermana. Lejos de desmentirlo, la conductora de Mañanísima (CIudad Magazine) dijo estar dispuesta a hacerse un análisis de ADN para saber si efectivamente es cierto. Y ese día llegó.

“Cuando la vi nos abrazamos y sentí algo raro, una mezcla de nervios, emoción. Pero ella me transmitió algo raro, que sin el ADN positivo yo podría decir que es mi hermana, siento que es mi hermana”, contó la conductora en entrevista con Intrusos (América), luego de haberse sometido al análisis genético con Alicia, la otra supuesta hija de Alfredo Barbieri.

“Ella lloraba todo el tiempo”, agregó sobre quien podría ser su hermana apenas cuatro meses mayor. Además, en diálogo con Flor de la V, la mamá de Fede Bal festejó haber dado un paso fundamental para sacarse la duda: “Ya me hice el ADN. No saben la emoción, fue una cosa rara. Es para terminar o empezar con esta historia”.

“Alicia es una mujer súper inteligente, sensible, con una vida muy dura que hace 40 años que tiene esta duda”, agregó Carmen sobre su supuesta hermana. Luego de realizarse el análisis, Carmen y Alicia deberán esperar siete días hábiles para conocer cuál es el resultado.

“Mi hijo me llama anoche y me dice: '¿Qué es esto de que tenés una hermana y no me contaste?' Le digo: 'Pero Fede, ¿cómo voy a tener una hermana y no te voy a contar?' Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto”, dijo Carmen al enterarse de la aparición de Alicia.

“No pienso que es mentira, quiero saber. Urgente quiero hacerme el ADN. No la conozco, nunca la vi. Me enteré por los medios que me esperaban en la puerta ayer. No es nada malo. Si a alguien le contaron que mi papá es su papá no veo la hora de tenerla acá sentada para que me cuente su historia”, dijo Barbieri. “Yo soy la primera en ofrecerme para el ADN para saber si es cierto. Yo siempre estoy a favor de la identidad. Uno tiene que saber de dónde viene, quiénes fueron sus padres”, enfatizó Carmen a la vez en que dijo que desde chica le hubiera encantado saber “que tenía una hermana”.

Así, un panelista de su programa le contó le contó detalles de lo que se habló en el ciclo de Karina Mazzocco. “Sería producto de una relación extramatrimonial de tu papá, Alfredo Barbieri. En el programa de Karina contaron que había una mujer que se llama Alicia, tiene 61 años y dice ser hija de Alfredo Barbieri, de una relación extramatrimonial”, le contó.

“¿Es una primicia de Mazzocco? Bien por ella. ¡Como investiga mi vida Mazzocco!”, dijo Carmen con una dosis de ironía. Pero cuando reprodujeron la información dada por Débora D'Amato en el programa de Mazzocco, Barbieri perdió el humor. “Cuando Carmen tendría entre 6 o 7 años, la mamá de Alicia habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri. Fue un embarazo no buscado. A los 18 años fue asesinada con seis tiros. Alicia se cría con su abuela, quien oficia de madre y le cuenta. Es una historia bastante oculta en la familia por el dolor que genera”, había dicho Débora.