Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, dio su versión de los hechos ante las denuncias

Claudio Contardi salió a brindar sus primeras declaraciones públicas desde que su ex, la modelo y conductora Julieta Prandi, lo denunció por violencia verbal y psicológica.

“Realmente nunca quise estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, siempre quise preservar la salud mental de mis hijos. No me quedó otra alternativa que sentarme frente a una cámara y contar mi verdad”, relató en el comienzo del video que dura 30 minutos y salió en el canal de Youtube de Infancia Compartida, una organización que busca una crianza equitativa.

Qué dijo Contardi sobre la denuncia de Julieta Prandi

“Yo creo que los problemas empiezan a surgir desde que los nenes empiezan a hacer ver que quieren estar más tiempo conmigo, que la pasan bien”, aseguró Claudio Contardi, quien durante la entrevista se mostró tranquilo y por sobre todas las cosas, explicativo. En el video también aparece su abogada, Érica Horbayczuk, quien da su perspectiva legal del tema.

“Cada vez que el juzgado está fallando a favor mío, aparece un titular nuevo: estafador, que no le paso plata, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura...”, contó.

A su vez, detalló que judicialmente no tiene nada que le impida estar con sus hijos. “Que no esté en este momento con ellos es pura y exclusivamente por una decisión de la mamá”, aseveró.

“Algunas veces los dejaba de ver porque la mamá no los mandaba al colegio. Me tocaba a mi retirarlos los miércoles. Los mandaba lunes y martes, y los miércoles ya no los mandaba”, relató indignado. Y agregó: “Son rehenes de una guerra que solo ella sabe porqué la inició”.

Sobre la causa que lo involucra como facilitador en un caso de corrupción de menores, dijo: “Según lo que yo pude hablar con mi hijo, hubo un juego de nenes, gracias a Dios no existió ningún abuso. Me dejaron tranquilo las licenciadas del Juzgado”.

“Obviamente me preocupé porque la duda siempre estuvo hasta que hablé con mi hijo mayor y después con las licenciadas Sonia Almada y Micha. Todas puestas por la mamá de los nenes”, comentó.

“Esto tiene un final, y ahí uno se va a dar cuenta quién decía la verdad y quién mentía”, resaltó, confiado en la Justicia. El video termina con un Contardi entre lágrimas expresando este deseo: “Ojalá esto se solucione pronto y puedan estar bien con su mamá y con su papá”.