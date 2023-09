Coti confirmó la traición del "Conejo": "Es importante abrir los ojos"

Coti Romero confirmó la traición del 'Conejo' Quiroga que motivó su separación, este sábado por la noche en un streaming. Horas antes, Pepe Ochoa, productor del programa de Ángel De Brito había dado detalles de la tercera en discordia entre los ex Gran Hermano (Telefe) y la correntina habló al respecto en una transmisión en vivo.

“Hay mucha gente que no sabía nada y siempre opinaba. Espero que con esto aprendan a no opinar, ni para mi lado ni para otras personas”, dijo la ahora participante del Bailando 2023 (América). “A pesar de todo, el amor no se termina de un día para el otro y es muy triste, feo y doloroso saber algunas cosas cuando uno piensa que no es así”.

“Es importante abrir los ojos, pero aún así es muy buena persona y no le deseo para nada el mal, de hecho lo quiero ver triunfar siempre”, sostuvo la correntina, confirmando así la traición por parte de Alexis Quiroga. “Todos cometemos errores, somos humanos, yo también cometí errores y voy a seguir cometiéndolos seguramente”, comentó.

Al borde de las lágrimas y con la voz quebrada, Coti se sinceró con sus fans: