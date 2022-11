Cristian U sobre los participantes de Gran Hermano 2022: "Estos pibes no entendieron nada"

En exclusivo y por Argenzuela, Jorge Rial entrevistó a Cristian U., el icónico ganador de la edición de Gran Hermano 2011. Con varias declaraciones sobre el presente del reality show, el popularmente conocido como el mejor jugador de la historia del programa detalló varias situaciones sobre Agustín Guardis, Julieta Poggio y hasta el repechaje.

Para comenzar, Cristian U. recordó: "Cuando decidí irme, se armó como una manifestación afuera del canal para que no me vaya. Yo trataba de manejar todos los hilos. Gran Hermano no significa solamente el premio, es lo que viene después. Dejé de pasear perros gracias al programa. Nadie está pensando en esas cosas".

Luego, fue consultado por alguna similitud entre su juego y el de los participantes actuales. "Me veo en Agustín, que está tratando de buscar ese perfil, está tratando de motivar eso. Mientras uno no ponga su persona y diga 'soy este y al que le gusto, le gusto'... La que hace eso es Julieta, no está tratando de imitar a nadie y eso garpa", aseguró.

En cuanto a su salida del reality show, Cristian U. reveló: "Ricardo Fort me quería llevar al teatro. Me caía re bien, pero para hacer una nota le tenía que pedir permiso a él y no quería".

Para concluir la entrevista con Argenzuela, Jorge Rial le consultó por el repechaje de la presente edición y el ganador de 2011 fue muy claro al respecto. "La ventaja de salir fue tremenda. Saqué el jugo máximo afuera. Yo planeaba todo. Estos pibes no entendieron nada, ahora no están viendo qué pasa en la casa, están viendo cómo suben seguidores en TikTok", finalizó.