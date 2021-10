Cristiano Ronaldo será padre de gemelos: así los presentó junto a su mujer, Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y su mujer, Georgina Rodríguez, anunciaron este jueves que serán padres de gemelos y, así, la familia pasará de los seis integrantes actuales, a ocho, en 2022. Según trascendió, la modelo e influencer nacida en Buenos Aires cursa un embarazo de 12 semanas.

“Encantado de anunciar que estamos esperando mellizos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerte bendito”, fue el mensaje que publicó la pareja en sus redes sociales.

Serían el quinto y sexto hijo de Cristiano Ronaldo, padre de Cristiano Ronaldo Jr., nacido en 2010, los mellizos Eva y Mateo, y Alana Martina, que llegaron en 2017.

Esperan gemelos

Tiempo atrás, Georgina había hablado públicamente de su deseo de tener más hijos junto al futbolista: “Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada. Espero tener más hijos”, declaró a la revista española Hola.

Georgina Rodríguez, la argentina que torció su destino

La modelo e influencer huyó de su pueblo, conquistó a Cristiano Ronaldo en Madrid y deslumbra al mundo. Nació en Buenos Aires en 1994 y construyó una imperial carrera como modelo e influencer. En 2016 conoció a CR7 en la tienda de ropa donde trabajaba. Su particular historia y por qué no quiere hablar de su familia.

Georgina Rodríguez tiene una historia fascinante de la que mucho podría contar de no ser por las preguntas que la incomodan y mucho. Por eso concede pocas o casi ninguna entrevista. “Prefiero no hablar de mi familia”, sentenció en una de esas. Hija de un particular exfutbolista y DT argentino, un día huyó de Jaca, el marchito pueblo español al que se mudaron sus padres. El destino fue Madrid, donde conoció a Cristiano Ronaldo en la tienda de ropa donde trabajaba y fue amor a primera vista. ¿A qué se dedicaba su padre? Le preguntaron en el reportaje. “No quiero que esta entrevista sea tan intensa”, contestó.

Georgina nació en Buenos Aires el 27 de enero de 1994. Su padre: Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón. Su madre: Ana María Hernández. Una hermana: Ivana Rodríguez. Su novio: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Una hija: Alana Martina dos Santos Aveiro.