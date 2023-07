Dani La Chepi contó su proceso de sanación, tras padecer trastorno de ansiedad y depresión

Dani La Chepi despertó preocupación entre sus seguidores durante mayo al decidir apartarse de las redes sociales por aproximadamente un mes. En junio, la mediática reapareció y explicó por medio de sus historias en Instagram, que padecía de trastorno de ansiedad y depresión. Ante el cuadro, la humorista optó por priorizar su salud mental y en la actualidad contó que aunque hay una gran evolución, aún continúa en su proceso de sanación.

Así lo expresó en una nota para Intrusos (América) cuando un notero la abordó para consultarle sobre su estado de ánimo. Al respecto, Dani contestó: “En comparación a como estaba hace tres meses atrás siento que soy Messi, pero estoy a medio motor, despacito, con tratamiento y respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida”. Dani La Chepi contó cómo avanza en su proceso de priorizar su salud mental. (Foto: Captura América)

Incluso, la rubia habló desde su experiencia y detalló las repercusiones físicas que sufrió tras experimentar su fuerte bajón emocional. “De un día para otro, se me cerró el estómago en mi caso que tengo anorexia nerviosa, a mí me pegó por no comer y no me pude levantar de la cama, literalmente”, detalló.

Desde ese lugar, Dani no dudó en destacar la importancia de comunicarse y encontrar las personas y las herramientas necesarias para superar estos episodios. “Siempre digo que no tenés que tener miedo de pedir ayuda a profesionales, médicos, psiquiatras, tomar medicación”, aconsejó.

Y aunque para ello requirió alejarse de los medios, cuestión que también le generó mucho miedo y estrés, todo la llevó a llevarse un gran lección de vida: “Si aprendí algo en este tiempo, es que ningún estado es permanente. Cuando te dicen 'Detrás de toda esa oscuridad hay una luz', si la hay, no la ves, pero la hay”.

Dani La Chepi y su desgarrador testimonio

A finales de junio y al aire de LAM (América), el conductor del ciclo, Ángel de Brito reveló lo que le dijo la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe). “Está mejor, pero tuvo un momento muy estresante de su salud. Está haciendo terapia todos los días”, empezó contando.

Sobre el pico de estrés que tuvo, Daniela Viaggiamari le explicó al presentador que está bajo tratamiento: “Le han dado medicación. El psiquiatra la medicó porque me decía: 'literalmente me estalló el cerebro, se me quemó el cerebro. Estaba agotada, no podía levantarme, no podía hacer nada', y bueno, tuvo que entrar en tratamiento”. Dani La Chepi volvió a las redes, habló de su diagnóstico y dejó un mensaje (Foto: Instagram/danilachepi)

Según la palabra de de Brito, la humorista participará de Bailando 2023, el histórico ciclo de Marcelo Tinelli que debutará en la pantalla de América el próximo 22 de agosto. “Va a aceptar casi seguro la propuesta del Bailando, por lo que me dijo”, señaló el periodista. Y profundizó: “Aunque no lo crean, se lo recomendaron los profesionales, como terapia, por el entrenamiento, que son tres horas por día, y necesita también despejar la cabeza”.