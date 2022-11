Daniel Osvaldo se tatuó a Gianinna Maradona, tras confirmar su separación

Hace menos de tres semanas, Daniel Osvaldo confirmó que estaba separado de Gianinna Maradona. “La hago corta, ya no estamos juntos”, dijo. A pesar de que la pareja tuvo muchas idas y vueltas, la contundencia del anuncio hizo pensar que se trataba de una ruptura definitiva. Sin embargo, un inesperado gesto de amor encendió los rumores de que se habrían reconciliado.

A través de una historia de Instagram, el exfutbolista compartió las imágenes de los tatuajes maradonianos que se hizo recientemente. Uno de los diseños muestra al Diez arengando con la camiseta de Boca, mientras que el otro retrata una icónica postal: Gianinna, cuando era una nena, caminando de la mano de su papá.

Más allá de tener esa instantánea ilustrada en la piel, otro dato revela un nuevo acercamiento de la ¿ex pareja?: el goleador y la hija menor de Claudia Villafañe fueron juntos al estudio de tatuadores y compartieron algunas historias desde el lugar. Las fotos de los nuevos tatuajes "maradonianos" de Daniel Osvaldo. (Foto: Instagram / daniosvaldoby)

Más allá de la ruptura, todo indicaba que la relación amorosa había terminado en buenos términos. A diferencia de lo que hizo en otras ocasiones, Osvaldo evitó eliminar de sus redes sociales las fotos con Gianinna. Por su parte, en el último tiempo, ella no hizo ningún comentario sobre su situación sentimental. ¿Se darán una nueva oportunidad?.

“No me cae mal”: la fría respuesta de Dalma Maradona cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo

Dalma Maradona no acostumbra hablar de su vida privada. Por eso, llamó la atención que semanas atrás se atreviera a contar cómo era su relación con Daniel Osvaldo, exnovio de su hermana. Con un gesto algo incómodo aseguró: “Tengo la mejor con él”.

En una entrevista con Intrusos (América), la actriz recordó que aunque al exfutbolista lo conoció siendo el novio de su amiga Jimena Barón, ahora mantiene un vínculo familiar porque es la pareja de su hermana. Y fue tajante en su respuesta para dar por finalizado el tema: “Todo bien con él”.

Las dudas sobre el vínculo de Dalma y Osvaldo nacieron luego de la entrevista que la hija de Maradona hizo con LAM (América). “Yo lo conocí a él siendo el novio de una amiga mía... Es una situación particular. No me cae mal, pero mi relación con él arranca antes que cuando estaba con mi hermana...”, explicó recordando el noviazgo de Daniel con Jimena Barón.

Y concluyó: “Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana... Analizame la frase...”. Este hecho generó muchas dudas sobre la relación que Osvaldo mantenía con el entorno familiar de Gianinna.