Daniella Mastricchio, ex Chiquititas, vivió una boda soñada

Daniella Mastricchio, quien interpretó el recordado personaje de Sol Rivera de Chiquititas (Telefe), se casó por civil y por Iglesia. La unión culminó con una fiesta con familiares y amigos, y una luna de miel soñada.

Feliz y orgullosa, la artista que supo cantar “Corazón con agujeritos” compartió algunas imágenes con su casi un millón de seguidores de Instagram. El posteo no pasó inadvertido, tanto es así que recibió mensajes de cariño de muchos excompañeros de la exitosa tira infantil. Daniella Mastricchio junto a su marido y sus tres hijos. (Foto: Instagram /daniellamastri)

Así fue el casamiento de Daniella Mastricchio, la ex Chiquititas

Tras comprometerse en marzo pasado, Daniella Mastricchio se casó con Matías Fabiani, un instructor de Taekwondo a quien conoció como profesor de su hijo. Daniella Mastricchio se casó por civil. (Foto: Captura Instagram /daniellamastri)

El 22 de noviembre, la pareja pasó por el registro civil. “¡Sí! Un super-híper-archi sí, quiero! ¡Re quiero! Quiero todo con vos @matifabiani. Porque a mi lado camina el hombre más hermoso del mundo. ¡Qué orgullo ser tu mujer! ¡Qué orgullo que seas mi marido! Te amo”, escribió Daniella enamoradísima en sus redes. Daniella Mastricchio se casó por civil. (Foto: Captura Instagram /daniellamastri)

Se casaron este viernes en la iglesia San José del Talar y realizaron la fiesta en un salón en Villa Pueyrredón. Feliz, tras una noche inolvidable, la artista realizó otro posteo y expresó: “Porque podría caminar con los ojos cerrados al lado tuyo, pero elijo tenerlos bien abiertos para también ver todo lo que me hacés sentir. Soy tan feliz caminando juntos @matifabiani. Gracias amor mío por esta noche inolvidable, mágica y de sueños reales. Te amo con todo mi ser. ¡Gracias vida por tanto! ¡Todo vale la pena!”. Daniella Mastricchio se casó por civil y por iglesia. (Foto: Instagram /daniellamastri)

Tras la fiesta, la pareja se fue de luna de miel al sur argentino. “Estamos en Bariloche! Es soñado. ¡Cuántos sueños realidad! Esto recién empieza…”, escribió en Instagram. Daniella Mastricchio disfruta de su luna de miel en Bariloche. (Foto: Instagram /daniellamastri)

Daniella Mastricchio anunció su compromiso con un emotivo posteo

A comienzos de marzo, Daniella Mastricchio anunció su compromiso con un emotivo posteo. Desde la playa, mostró la alianza y escribió: “Cosecharás tu siembra. Todo llega. Al final, hay recompensa”.

A pura emoción, detalló la propuesta: “Eran las cinco de la mañana del 1 de marzo, cuando me despertó firme y feliz con la sonrizota que lo caracteriza y con los mates listos para ir a ver el amanecer junto a la orilla del mar”. Daniella Mastricchio contó cómo fue la propuesta de matrimonio. (Foto: Captura Instagram /daniellamastri)

Si bien admitió que era muy temprano y ella solo quería dormir un rato más, se levantó y salieron. “Después de un rato de mates, de charlas y de contemplar el sol asomar de a poco, él estaba algo nervioso. Yo podía sentir latir su pecho muy fuerte sobre mi espalda mientras me abrazaba. Me dijo '¿te puedo preguntar algo?'... 'Cerrá los ojos'... 'Abrilos'... Con el anillo en la mano, me dijo '¿te querés casar conmigo?'. 'Pues, claro que sí'”.