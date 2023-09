De Paul pasó el fin de semana con la familia de Tini: No hay reconciliación

Este fin de semana se instaló el rumor de un reencuentro entre Rodrigio De Paul y Tini Stoessel Según lo que trascendió, el futbolista habría aprovechado que se encontraba en la Argentina, donde este jueves disputó un partido con la Scaloneta, y se dirigió a la casa de la cantante. La versión de un nuevo acercamiento finalmente fue desmentida por Ángel de Brito, quien aclaró lo que pasó.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de LAM (América) dio detalles de la situación que motivó el runrún de un cara a cara entre el jugador y la artista. “No hay reconciliación. De Paul ayer fue a desayunar con Fran Stoessel en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho y no estaba tampoco”, arrancó diciendo el periodista.

Luego, dio detalles de la buena relación que mantiene el mediocampista de la Selección con el hermano y el papá de su ex. “Hoy (Rodrigo) se va a Bolivia. Él siempre durmió en el predio de la AFA. Alejandro (Stoessel) y Fran fueron a ver el partido en la cancha con la familia de él. Fin de las novedades”, completó.

La historia que compartió Ángel de Brito con todas las novedades entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. (Foto: Instagram / angeldebritooki)

Por qué Camila Homs habría explotado contra Rodrigo De Paul

En medio del regreso de Rodrigo De Paul al país, salieron a la luz nuevos enfrentamientos con Camila Homs y su familia. Al aire de Socios del Espectáculo (eltrece), la periodista Nancy Duré comentó: “La familia de Homs indignadísima, vio por televisión que el chiquito de dos años (Bautista) estaba en la cancha. Se pusieron furiosos, primero porque no sabían que iba, y segundo porque después no deja que ella muestre a los chicos y él los expone de esta manera con este frío”.

A pesar de que De Paul y Homs habían mejorado su relación, volvieron a aparecer los conflictos. (Foto: Captura Socios del Espectáculo, El Trece)

Mariana Brey, que también asistió al partido y fue testigo del clima, agregó: “El frío que de verdad hacía ayer chicos, terrible, mucho frío”. Luego, Duré continuó dando más detalles sobre el vínculo que mantienen actualmente: “Ellos tienen un diálogo mínimo solo por los chicos. Además, él no para de llorar porque quiere volver con Tini y si bien Camila está en la suya, no le gustó para nada ver al nene ahí”.

A continuación, el conductor Rodrigo Lussich se sumó al debate y comentó: “Más allá de mostrarlo o no mostrarlo, lo que le indigna a Camila es que de Paul no quiere que ella lleve a su trabajo actual -el Bailando 2023 (América)- a los nenes, se lo prohibió. Pero por otro lado, él los lleva al trabajo de él”.

Hacia el final, Lussich hizo mención sobre la supuesta intención del jugador de volver a tener una relación con Tini y él aseguró que ella “ya está en otra, en otra absoluta y De Paul no tiene chances”.