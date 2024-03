Dieron detalles sobre la salud de Roly Serrano: "Hay que rezar"

Jorge Gómez, el representante del actor Roly Serrano, quien se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Médico de Alta Complejidad tras haber sufrido un grave accidente en la Ruta 9, dio detalles sobre la salud de su cliente y pidió: “Hay que rezar”.

“Está muy delicado”, reveló Gómez, quien aclaró que Serrano se encuentra “con respiración asistida” y agregó: “Hay una cosa que era del riñón, pero era muy poquito y ahora está orinando dentro de todo bien. Estamos esperando que tenga una reacción con el oxígeno para poder empezar a sacarle de a poco el oxígeno y que empiece a respirar normalmente”

“Los médicos dicen que hay que esperar porque esto es una cosa de día a día. No es fácil porque es una persona obesa y tiene problemas de tabaquismo. Eso hace que el pulmón no tenga la suficiente oxigenación y no pueda despedir todo lo que es el carbón que produce el cigarrillo. Es como que tienen que limpiar un poco lo que es esa parte pulmonar”, sumó en Socios del Espectáculo.

El representante del actor reconoció que él y sus amigos le recomendaron que no realizara la temporada en Córdoba antes de que se produjera el trágico accidente. Para cerrar, dijo: “Hay que rezar, hay que rezar”.

El último parte médico de Roly Serrano

El último parte médico de Roly Serrano generó preocupación en el mundo del espectáculo, debido a que señalaba que había presentado un retroceso en su cuadro.

“Paciente de 68 años de edad internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad, desde el 5 de marzo a la madrugada, por presentar un politraumatismo secundario a accidente automovilístico”, comienza.

En ese sentido, detalla: “Actualmente el paciente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable hemodinámicamente pero en regular estado general”.

Luego, añade: “Presenta asistencia respiratoria mecánica debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria, con coma inducido farmacológicamente. Además en las últimas horas se ha desarrollado un cuadro de insuficiencia renal, lo que complica la situación clínica. El pronóstico se mantiene reservado”.

“La familia y esta Dirección agradecen especialmente a los medios de comunicación por la preocupación y el respeto con el que acompañan la situación”, finaliza.