El ambiguo mensaje de Piñón Fijo sobre sus hijos que generó confusión

El drama familiar de Piñón Fijo terminó afectando la agenda laboral del payaso. Por este motivo, él decidió aclarar los tantos con un ambiguo posteo en su cuenta de Instagram que generó más confusión.

“Ante constantes cambios en nuestra agenda y las preguntas sobre el estado de situación de cada show, aquí va un cuadro provisorio sobre el tema”, escribió junto a una grilla que mostraba las presentaciones que tiene planificadas en distintas ciudades del país.

Acto seguido, añadió: “Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la Justicia (ojalá pronto) la agenda se teñirá de rojo o verde según las pruebas presentadas. Gracias por la paciencia”.

El posteo de Piñón Fijo generó confusión. (Foto: Captura Instagram /pinonfijo)

En diálogo con TN Show, el prensa del payaso aclaró que Fabián Gómez -el verdadero nombre del artista- no llevará a la Justicia a sus hijos Sol y Jeremías.

Consultado al respecto, remarcó: “El posteo habla de que hoy con solo una denuncia mediática estamos cancelado en varios shows. No nos queremos imaginar si esto sería algo real y la denuncia sea en donde debería ser. Pero él no tiene pensado hacer nada. Solo queremos que se pase rápido esto y volver a trabajar con normalidad”.

El racconto sobre el escándalo de Piñón Fijo

Hace algunos días el animador infantil publicó una foto de su nieta Luna y escribió: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”. El posteo de Piñón Fijo que alertó a sus seguidores (Foto: Captura Instagram /pinonfijo).

En la historia de Instagram arrobó a su hija Sol y usó los hashtags “derecho nietos” y “derecho abuelos”.

En Intrusos (América), hablaron sobre la situación familiar que atraviesa. “No la está pasando bien porque se separó de su mujer y a partir de ahí perdió todo tipo de relación con sus hijos, Jeremías y Sol. Y tampoco pudo ver más a su nieta Luna”, informó el periodista Pablo Layus. Piñón Fijo está en el ojo de la tormenta: denunció que no puede ver a su nieta y sus hijos lo acusaron de maltrato. (Foto: instagram/jerefijo)

Tras una serie de especulaciones, los hijos del artista rompieron el silencio y hablaron de maltratos y humillaciones. A raíz de esto, el miércoles abrió su corazón y pidió disculpas.

“Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, reencuentros, búsquedas. Nosotros no somos la excepción. Soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energía a la hora de pelear por lo que creo justo. Y muchas veces, objetivamente, quizás no lo sea”, comenzó diciendo.