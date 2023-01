El contundente gesto de Facundo Arana con Isabel Macedo tras las críticas a su bebé

“Ay Dios mío!! No me alcanzan los segundos del día para agradecerte. Sos lo más”, escribió Isabel Macedo en un posteo acompañando una foto en la que su hija más pequeña, Julia, disfrutaba del mar junto a su papá, Juan Manuel Urtubey. Nunca jamás creyó que un puñado de imágenes que representan lo más lindo del amor se iban a convertir en una cataratas de críticas y comentarios negativos para la beba de 7 meses.

Desde “Me encantan esos michelines que tiene de piernitas”, hasta “Me parece que tiene que adelgazar”, o críticas del tipo: “No la dejen engordar más”. Los usuarios no ahorraron en mensajes de odio, algo que muchos famosos sufren en sus redes.

En ese contexto, la actriz no hizo oídos sordos a las críticas que recibió y volvió a publicar una foto de su hija, también en malla, pero con ella tomándola en sus brazos. Y escribió, hablándole solamente a la niña: “Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR , lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!”. Y a continuación agregó un corazón rojo, para expresar que “los quiere”.

Ahora fue su expareja, Facundo Arana, quien consultado por la situación, quiso decir algunas palabras. En un móvil para Nosotros a la Mañana, el actor no esquivó el tema y por el contrario, fue categórico. “Por mi historia con Isabel Macedo yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé. Entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho, entonces podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida”, aseguró en relación a la mujer con la que compartió la vida durante 10 años.

“Después, ponerse a hablar de un bebé a mí me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Justo hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije 'Qué bien que respondió y qué mal la gente que opina de todas esas cosas. Mal, malísimo'”, cerró el tema.

Macedo había comentado hace un tiempo que antes de conocer a su esposo pensaba que formar una familia no era para ella, y que tal vez lo suyo era solo el trabajo. “Estaba muy contenta, no por los premios y las nominaciones, sino por haber encontrado mi vocación. ¡Es muy difícil encontrar la vocación! Es algo que veo ahora en los chicos, en los que tienen que decidir qué quieren hacer con su vida. Por eso, creo que tenés que estar muy agradecido de saber para qué naciste o qué es lo que te gusta hacer, para poder dirigir tu vida hacia ese lugar. Por eso, pensaba: '¡Ya está! Es esto lo mío y lo voy a hacer toda mi vida y voy a estar feliz con lo que estoy construyendo'. ¡Pero lo conocí!”, había reflexionado.

Desde que nacieron sus hijas de hecho, la actriz se instaló en Salta y puso su carrera en pausa para ocuparse del cuidado de las pequeñas. Y demuestra a diario disfrutarlo, con las postales que comparte para sus dos millones de seguidores. “Sí, lloro de emoción porque me parece una elección de vida, un trabajo cotidiano. Sobre todo es una elección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida y para que prevalezcan el amor, el respeto, y la unión”, reflexionó más de una vez Isabel. Ella aseguró que “Es un trabajo diario en el que uno tiene que estar muy comprometido para que funcione, y a mí me gusta mucho la sensación de seguridad y tranquilidad de la familia, pero no pienso que eso llegue solo ni que se dé porque sí; creo que también uno tiene que estar y compartir”.