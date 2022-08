El descargo de Jennifer Lopez, tras la filtración de un video de su fiesta de bodas: "Se aprovechó de nuestro momento privado"

La semana pasada, Jennifer Lopez y Ben Affleck concretaron su esperado festejo de tres días. Todo se manejó con total hermetismo y fueron muy cuidadosos con los detalles que revelaron sobre el evento. Por ese motivo, la cantante se enojó recientemente tras la filtración de un video íntimo que expuso un detalle del evento que querían mantener en secreto.

El registro que salió a la luz muestra a la novia entonando una nueva canción en el centro de la pista, mientras que su flamante esposo está sentado a solos un metro de ella y escucha atentamente cada estrofa. Según lo que trascendió en los medios estadounidenses, este nuevo tema es una suerte de serenata que la artista le dedicó a su pareja y que se titula “Can't get enough” (No puedo tener suficiente). "Can't get enough" — me to my couch after a long week #FridayFeeling 😴 https://t.co/v4w7m3IjKD pic.twitter.com/8QGquEYp9l — TMZ (@TMZ) August 26, 2022

“Esto fue tomado sin nuestro permiso. Punto”, dijo la artista en una publicación de Instagram. Y agregó, furiosa: “Quienquiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda. Esa es nuestra elección”.

Y añadió: “Todo lo que publico en privado está en OnTheJLO -su sitio personal-, listo para ser compartido con mis fans. Lo haré cuando esté lista para hacerlo. Esto fue robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero”.

Además de no revelar ningún detalle de la boda, los invitados debieron cumplir con otros requisitos: todos tuvieron la obligación de vestirse de blanco, igual que los anfitriones. Las sillas y la decoración de la gran mansión de Affleck, también estaban en ese color. El mensaje que compartió Jennifer Lopez tras la filtración del video de su boda. (Foto Instagram)

Cómo fue la fiesta lujosa de Ben Affleck y Jennifer Lopez

El orden de los festejos de los tres días que planificaron Affleck y Lopez fue el siguiente: el viernes 19 de agosto tuvieron una cena preparatoria, donde practicaron cada uno de los detalles para que no faltara nada, el sábado festejaron a lo grande mientras que el domingo hubo un brunch de lujo. El festejo de la boda entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, desde arriba. (Foto: Splash News/The Grosby Group)

Captados por los fotógrafos, los invitados fueron llegando durante todo el fin de semana a Georgia, muchos de ellos, en avión. Matt Damon, íntimo amigo de Affleck desde hace décadas, fue uno de los primeros en arribar junto a su pareja, la argentina Luciana Barroso.

De acuerdo a lo que informó Page Six, también estuvo el hermano de Matt Damon, Kyle Damon, junto a su esposa Lori. Pero el que no estuvo fue Casey Affleck, hermano de Ben, una ausencia extraña. Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso, al llegar a la fiesta de casamiento de su amigo Ben Affleck. (Foto: The Image Direct/The Grosby Group)

“Casey no fue desafortunadamente debido a las obligaciones familiares como padre en el hogar”, remarcó una fuente a la revista People. Se desconoce si hubo algún enfrentamiento entre los Affleck, que siempre fueron muy cercanos.

Según detalló este medio, la mayoría de los invitados llegaron el sábado y se quedaron en Savannah, a casi 70 kilómetros de la propiedad del actor. Desde allí fueron llevados a la fiesta donde, durante 45 minutos seguidos, Jlo y Ben Affleck se leyeron los votos por el amor que se tienen. Tras el festejo, uno de los souvenirs fue una bolsa de regalo con las iniciales JB.

“El amor siempre protege. Siempre confía”, decía una de las frases que figuraba en uno de los carteles que se veían en las mesas, retratado por una de las invitadas que subió un posteo a su Instagram. Uno de los carteles que estaban en el lujoso festejo de la boda entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. (Foto: Instagram/pia)

La leyenda parece haber sido elegida por Jennifer Lopez, que se mostró desde el primer momento con una felicidad desbordante, tanto en los videos que subió a sus redes, como en las fotos que compartió en su web cuando anunció que se había concretado el casamiento en Las Vegas.

La cabeza detrás de toda la organización es Colin Cowie, un famoso wedding planner que cobra desde 25 mil dólares hasta 25 millones por armar fiestas. Trabajó con celebridades como Oprah Winfrey y Michael Jordan, y ya la conoce a Jlo de otros eventos.