"El Flaco Pailos llega a Catamarca para hacernos reír de nosotros mismos

El típico tono cordobés antecede a las ingeniosas ocurrencias que preanuncian una charla desopilante. De esta manera, y como hace más de 40 años, el humorista y músico cordobés Fernando “El Flaco” Pailos, quiebra toda solemnidad y a los pocos minutos sabe cómo hacer reir, pero sobre todo, cómo hacer que uno se ría de si mismo. Por eso, en comunicación con algunos medios de Catamarca, no dudó en adelantar parte del espectáculo “El Bufón del pueblo” que el próximo viernes 19 de abril presentará a partir de las 22 hs. en el Cine Teatro Catamarca.

“El hilo conductor de este show es aprender a reírnos de nosotros mismos, porque somos todos iguales pero también distintos, tanto mental cómo físicamente, como la canción de Charly que dice: _bancate ese defecto, no es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara_…entonces yo también cuento cuando me hacían bullying en la escuela , porque a pesar de que era lindo cuando chico, después me arruiné. Me convertí de pronto en un flaco que estornudaba y flameaba, tan flaco que tomaba la sopa y se me calentaba la ropa”, señala el humorista adelantando parte de lo que tratará su nuevo unipersonal.

“También voy a contar cuando con el equipo de fútbol de mi infancia, que se llamaba 'Terapia intensiva', llegó a la final de un campeonato o también cuando en uno de mis trabajos mi jefe, que tenía un ojo de vidrio, se lo olvidó un día y cuando lo llamé para decírselo me contestó: 'no, lo dejé así los vigilo mejor”, continúa “El Flaco” generando risas entre los periodistas.

Además, sumará en un segmento a una de sus últimos personajes: el sexólogo Alejandro Gran Polla, con tonada riojana y muy pintoresco, pero con un humor cuidado ya que la propuesta está dirigida a toda la familia.

Como lo encuentra la vida al Flaco Pailos del 2024?, preguntan y él sin demora responde: “tranquilo como Messi a fin de mes…estamos muy bien y contentos de volver a Catamarca después de tanto tiempo”. Al respecto recuerda las numerosas oportunidades en que actuó en La Fiesta del Poncho y cuando, en una ocasión, se presentó en El Rodeo y llegó con Rodrigo Bueno quien le tocaba las congas – cuando aún no era conocido-. “Tengo los mejores recuerdos y buenos amigos en Catamarca así que espero que este espectáculo sea el pie para seguir volviendo todos los años”, agregó.

“El bufón del pueblo” se estrenó en la última temporada en Mina Clavero y planea presentarse en numerosas provincias argentinas: “Estamos recorriendo los bancos, pagando deudas, pero también el país”, indicó finalmente con el humor que lo caracteriza, tras señalar que la gira continuará por el interior de Córdoba San Juan y Mendoza.

Uno de los grandes

“El Flaco” Pailos es uno de denominados “5 grandes del humor de Córdoba”, junto a El Negro Álvarez, Chichilo Viale, Cacho Buenaventura y Doña Jovita (NdR: el personaje interpretado por José Luis Serrano). Pero en sus comienzos, como músico, integró la legión de trovadores cordobeses de los años 80 tocando sus propios temas en la mayoría de los pubs de esta capital, siempre integrando dúos y agrupaciones inclinadas a la música urbana. En el año 92 arma el trío humorístico “Los Viejos Pescados” junto a Alejandra Pradón actuando en teatros de Carlos Paz. En el 99 crea su propio grupo humorístico musical LA PAILOS BAND con el que recorre todo el país.

Participo en el año 2001 en el Show de Video Match de Marcelo Tinelli y en otros programas de televisión.

Ganó el premio CARLOS al mejor Humorista de la temporada 2004 y mejor rutina humorística de la misma temporada.

Durante el 2005 tiene activa participación en los medios, como en el segmento “La Selección Argentina del humor” en el programa de SUSANA GIMENEZ en Telefé de Capital Federal, también en el programa “La mañana entre todos” radio Sucesos de Córdoba, en “TSU CHU” canal 12, en “EL SHOW DE LA MAÑANA” de Lagarto Guizardi, canal 12, y en “BUENOS DÍAS ARGENTINA” de Telefé.

A partir de entonces y hasta la actualidad, ha presentado numerosos espectáculos con gran éxito de público en los principales teatros del país.