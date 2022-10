El hijo de Gilda habló de la tragedia de su madre, su abuela y su hermana: "Tuve que habitar el dolor y ver lo bueno"

El hijo de Gilda, Fabricio “Chio” Cagnin, estuvo por primera vez en televisión. Invitado a La peña de morfi (Telefe), habló a corazón abierto sobre el accidente en el que murieron su mamá, su abuela y su hermana, contó cómo fue convivir con el dolor y se refirió al vínculo que lo une a su papá.

“Tengo 34 años bien vividos y estoy en un momento muy hermoso de mi vida porque pude atravesar mucho. Hoy estoy acá y lo hago por mí. Es reconocerme, reencontrarme conmigo. Perdí ese nene, que fue testigo de ese momento tan duro, quedó en el olvido. Yo tuve que salir adelante cerrando puertas y persianas. Ahí dejé encerrado a este nene y dejé encerrado también el reconocerme como 'hijo de...'”, comenzó diciendo sobre el accidente que le costó la vida a gran parte de su familia.

Acto seguido, reflexionó sobre la figura de su mamá: “Gilda creció y se magnificó. Hoy, gracias a la gente, es un ícono popular muy respetado. Eso me genera orgullo, pero eso en su momento me arrastraba al dolor por todo lo que se vivió y por lo que perdí en el camino”.

Tras el accidente, Chio contó que su papá lo resguardó y aseguró que pudieron trascender el vínculo padre e hijo. “A partir de ahí no volví a mi casa de Devoto. Me fui a vivir con mi papá y mi abuelo a Ciudadela. Siempre me mantuvieron muy hermético. Yo perdí muchísimo, pero mi papá también y supo convivir con ese dolor, correrlo un poco y darme valor a mí y acompañarme”, expresó.

Luego recordó que él siempre evitó contar que era hijo de Gilda así como tampoco quería escuchar sus temas. “Con el tiempo, pude ir, agarrar a ese nene, transformar lo que me pasó. Tuve que habitar el dolor y ver lo bueno”, admitió. Y sentenció: “A mí mi mamá, mi hermana y mi abuela durante esos ocho años me enseñaron muchísimo y su partida también porque me volvieron más consciente de vivir el momento (...) Habito el presente transformando el dolor y trayéndolas conmigo”.

El legado musical de Gilda

En 1992 salió su primer disco De corazón a corazón (1992). La respuesta no fue la deseada. La compañía estaba quebrando y no tuvo la ayuda necesaria para que sonara en las radios. Para el siguiente paso, se tomó la cuestión en serio y comenzó a leer libros, a buscar frases, y a conocer más sobre el ambiente de la bailanta. Entendió que la movida tropical es el baile del pueblo. Al año siguiente salió La única, con mejor suerte y con temas como “Corazón herido”, “Baila esta cumbia” o “La puerta”. En aquellos días, Gilda comenzó a recorrer los escenarios con éxito. Empezó a dormir en los ratos libres en el estudio de grabación o en el micro.

Pasito a pasito con...Gilda (1994) subió la apuesta con canciones como “Noches vacías” y “No me arrepiento de este amor”. Esa maestra jardinera se estaba transformando en una ídola popular. El siguiente disco fue Corazón valiente que la consagraría como una de las grandes figuras gracias a temas como “Amame suavecito”, “No te quedes afuera”, “Paisaje” (una versión del cantante italiano Franco Simone) y “Fuiste” (basada en la historia de un amigo que la había dejado su novia).