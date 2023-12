El llanto de Emilia Mernes tras agotar diez shows en Buenos Aires

En medios de diez horas, Emilia Mernes agotó diez funciones en el Arena de Buenos. La cantante decidió agradecerles a sus fanáticos por este impactante sold out en tiempo récord, pero la emoción fue tan grande que se largó a llorar y tuvo que ser contenida por Duki, su novio.

“Bueno, aparezco... estoy muy emocionada y tratando de procesar toda esta información. Para mí iba a ser un día relativamente normal, pero especial porque iba a salir la fecha del Arena. Pensé en vender uno, dos... ¡pero diez en 10 o 11 horas! ¡Es una pu... locura!”, arrancó diciendo en una historia de Instagram. Y añadió: “Nada... estoy con mucha mezcla de sentimientos. Contenta, feliz, agradecida... eso”.

Luego, publicó otra historia más en la que se la puede ver llorando y sin poder emitir ninguna palabra. Es en ese momento su pareja interviene y trata de consolarla mientras ella le explica que está “ahogada”. “Tranqui, bebé”, le dice el referente del trap argentino a su pareja en un video realmente conmovedor.

El mensaje que compartió Emilia Mernes en sus redes tras agotar diez shows en el Arena de Buenos Aires. (Foto: Instagram / emiliamernes)

Los precios de las entradas para Emilia en el Arena van desde los $10.000 hasta los $30.000 y por el momento confirmó fechas para 6, 7, 19, 20, 21 y 23 de abril y 3, 29, 30 y 31 de mayo -todas agotadas-.

Los memes y las reacciones después de que Emilia Mernes lograra un sold out en tiempo récord

Este lunes, Emilia Mernes anunció su gira de presentación de .Mp3 y lanzó las entradas a la venta causando gran sensación. Durante todo el día, ante la gran demanda de entradas, tuvo que sumar nuevos shows y se volvió tendencia en Twitter.

El tremendo éxito del anuncio volvió tendencia a la artista en Twitter y llevó a que cientos de usuarios comenzaron a postear memes ingeniosos y compartieran su felicidad por el enorme logro de la artista.

Emilia Mernes enloqueció a sus fans. (Foto AP/Alejandro Godínez)

Algunos usuarios de la red social X expresaron: “Quién le diría a esa Emilia que hace un año no creía que fuese a llenar su primer Arena (y acabó haciendo dos) que hoy agotaría 6 en cuestión de horas”, “Este año me lo guardo en la cartera, 'no exagero' dijo Emilia y no mintió”, “Pensar que el año pasado estaba anunciando uno y ahora agotó seis”, fueron algunos de los comentarios.

Otro de los comentarios más frecuentes fue el pedido de los fans para que Emilia apuesta a presentarse en un estadio en el corto plazo. “Nosotras: tiene que sacar un Vélez. Emilia remil boluda mal con 10 fechas en el Arena”, “Emilia Mernes se quedó corta con el Arena cuando se tenía que mandar un Vélez. ¡Chiquita, creétela porque podés!”, “Emilia ya debería buscar estadios con capacidad de +50k personas. Todos la aman”, manifestaron. Te compartimos algunas de las imágenes virales más divertidas:

Emilia Mernes anunció que agotó seis recitales y estallaron los memes. (Foto: Twitter)

