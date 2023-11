El recuerdo de Mirtha Legrand sobre su participación en la primera elección con voto femenino

Mirtha Legrand recordó este sábado, por primera vez en televisión y en forma pública, su participación en la primera elección con voto femenino en Argentina, llevada a cabo en el año 1951.

“Yo soy grande y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón”, contó la diva de la televisión en su programa, La Noche de Mirtha, que en una noche marcada por la veda electoral con vistas al balotaje tuvo como invitados a los periodistas Luis Majul, Débora Plager y Marcelo Polino, y al actor y comediante Roberto Moldavsky.

En esa dirección, Legrand añadió: “No me acuerdo en qué año fue. Fue en épocas de Perón. Ahí votó la mujer. Fue Eva. Es la primera vez que cuento esto".

Minutos después, la producción de su programa puso al aire un video sobre ese día histórico, donde se ve a La Chiqui introduciendo su voto en la urna. “1951. Yo me casé en el 46, así que llevaba cinco años de casada”, evocó la conductora.

Fue momentos después de que Plager le preguntara si iba a ir a votar y, en caso afirmativo, si sabía por cuál candidato se iba a inclinar. Mirtha aseguró que ya tomó esa última decisión, pero naturalmente no dio precisiones. Lo que sí hizo fue expresar que se emociona “casi hasta las lágrimas” en cada votación.

“Yo soy muy argentina. Me gusta votar muchísimo, cumplir con mis obligaciones. Me visto adecuada para la hora, y me espera mucho periodismo. Siempre voto cerca de mi casa. Para mí es un día de fiesta votar. De toda la vida”, comentó.

En las generales, que decantaron a Javier Milei y Sergio Massa como los candidatos presidenciales para la segunda vuelta, Mirtha Legrand acudió a votar pasado el mediodía a una escuela ubicada en el barrio porteño de Palermo.

La diva llegó a la escuela ubicada en la calle Seguí vestida con un look elegante de color turquesa, compuesto por una pollera y un saco. En su cuello tenía un pañuelo del mismo tono haciendo juego con detalles en rosa y verde.

Al mismo tiempo que lucía unos aros con piedras de color celeste y varios anillos en sus dedos del mismo tono que el resto del vestuario. Estuvo poco tiempo dentro del cuarto oscuro y cuando salió, la madre de Marcela Tinayre explicó a la prensa, que la esperaba a la salida del colegio, que votó "rapidísimo" porque "ya sabía a quién iba a votar".