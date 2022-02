El reencuentro del Kun Agüero y Giannina Maradona por los 13 años de su hijo

Este sábado 19 de febrero fue un día especial para Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero. Es que Benjamín, el hijo de ambos, cumplió los 13 años, ese número tan simbólico en la vida que sugiere el ingreso a la adolescencia. La ex pareja, que con el tiempo fue mejorando su vínculo, recibieron el cumpleaños de su hijo con un gran festejo en un salón de fiestas, y en las redes sociales mostraron la intimida de los preparativos y algunos momentos de la celebración.

Por caso, Gianinna reveló todo el despliegue en su cocina para prepararle una chocotorta a su hijo: “Quilombo en la cocina. Tradiciones son tradiciones”, se excusó la joven, que agradeció la asistencia de su madre, Claudia Villafañe. A juzgar por las imágenes, la torta fue todo un éxito y ese momento fue el que eligió la mamá para saludarlo en las redes. En una foto en la que Benja se prepara para soplar las velitas, Gianinna le dedicó el primero de sus mensajes: “Feliz vida Benja ¡Gracias por hacerme tu mamá! ¡Te amo con toda mi alma! GRACIAS POR SER así ¡Sos más de lo que alguna vez imaginé! Deseo tu felicidad desde que supe que estabas en mi panza”, señaló.

Los saludos de Gianinna y el Kun para su hijo (Instagram)

Por su parte, Agüero escogió un momento similar al de su ex pareja para saludar al adolescente: “Feliz cumpleaños pa, te amo mucho”, a lo que Benja respondió: “Gracias pa por todo, te amo mucho”. Además, el ex futbolista del Manchester City se mostró bailando animadamente con su hijo y sus amigos en un video que subió su pareja, Sofía Calzetti. La actriz también subió una foto junto a su pareja y el homenajeado.

Por su parte Dalma, hermana de Gianinna y madrina de Benja, se mostró muy emocionada y le escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “¡Felices 13 Benja hermoso de la Titi! ¿Sos y siempre vas a ser esa persona que me enseño a amar sin NINGÚN TIPO MEDIDA!”, escribió la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe, que siguió declarándole su amor a su sobrino: “Ser tu madrina es lo mejor que me paso! Compartir todos tus momento es lo mejor que me pasa! Verte crecer tan linda persona me da un orgullo que ni te cuento”, continuó y llenó de elogios al adolescente: “Seguí así tan cariñoso, tan amiguero, tan leal, tan sabio, tan todo lo lindo y bueno que puede tener un pibito de 13 años”, señaló.

“¡Feliz cumple Bencho de la Tata! Que sigas siendo así de cariñoso, amiguero y compinche! No creo que ya sean 13! Te amo con todo mi corazón”, escribió Claudia junto a un collage de fotos de diferentes momentos con su nieto. Cabe recordar que fue el propio Benjamín el que bautizó a sus abuelos, llamando Tata a Claudia y Babu a Diego, algo que luego replicó Roma, la hija de Dalma y Andrés Caldarelli.

El mensaje de Claudia para su nieto (Instagram)

Pero lo más emotivo fue la historia del tatuaje que unió a todos los asistentes, que consistía en una B y el número 13. Previamente la diseñadora había compartido la trastienda de la elección, al mostrar un chat con su hijo. “¿Qué querés que digan los tatuajes? ¿Algún dibujo en especial?”, lo consultó, y la respuesta del adolescente la llenó de emoción: “La cara del Babu quiero yo”. El recuerdo de su abuelo también estuvo en la remera que usó el cumpleañero, con la cara del futbolista en un collage warholiano. Luego del festejo, Gianinna compartió una foto en la que se ven los tatuajes y la cara de su padre, y mencionó en su historia a Sofía Calzetti, con quien logró construir una buena relación.

La foto de los tatuajes que compartió Gianinna (Instagram)

Casi al terminar el día, con la adrenalina del festejo aflojando pero con la emoción todavía latente, Gianinna se tomó su tiempo para colgar una profunda y sentida reflexión en su cuenta de Instagram. “Con 19 años me cambiaste la vida para siempre, me diste el rol más hermoso y difícil que puede experimentar un ser humano”, comenzó, y prosiguió a pura gratitud: “Hijo, en este mundo tan loco y vulnerable vos sos quien mas me representa, quien vuelve a ponerme cada día los pies sobre la tierra”.

A la hora de los deseos, eligió que “siempre sigas siendo tal cual sos, cariñoso, genuino, bueno, respetuoso, compañero, amigo de tus amigos, de tus viejos, fiel a tus ideales y convicciones, fiel a vos mismo. Más risas contagiosas y mas momentos inolvidables. Te mereces todo, acá estoy siempre, caminando a tu lado o atrás tuyo”, señaló conmovida. Y cerró: “Búscame con esos ojos gigantes, con brillo propio y tan hermosos, que yo siempre voy a estar ahí para vos. Tu risa es mi vida entera. Feliz vida pequeño gigante”.