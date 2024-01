El repudiable comentario de Tiago PZK sobre Argentina que generó una ola de indignación

Tiago PZK está recorriendo Europa desde hace algunos días. El trapero de Monte Grande cantó junto a sus fans en una plaza de Madrid y, ahora, se encuentra viajando hacia Milán, Italia.

En el medio, el artista estuvo en Francia, donde tuvo un particular encuentro con unas fanáticas que se volvió viral. "Me encantaría vivir acá", les comentó a sus admiradoras. Entre risas, las chicas le respondieron: "Y nosotras en la Argentina".

Acto seguido, Tiago lanzó, riéndose, una frase que indignó a los internautas: "No te lo recomiendo".

Las declaraciones del cantante generaron malestar entre los tuiteros, quienes no dudaron en expresar su opinión. "No vuelvas más, cipayo", "En el único país que podés tener fama es acá. Quedate allá", "¡Qué no pise más el país!", "Andate a Francia", "Mudate y ponete a cantar en francés, gil", "Me caías bien" y "Otro vendepatria... chau papito", fueron algunos de los mensajes.

Emilia Mernes, Tiago PZK, Nicki Nicole y Mesita lanzaron "Una foto remix", el primer gran feat del año

Si hay algo que se ha comprobado que funciona de maravilla en el mundo de la música urbana son las colaboraciones. El 2023 estuvo signado por grandes feats como "Los del espacio", que reunió a las más grandes figuras del urbano, y el 2024 ha comenzado con una fabulosa propuesta de la mano de Mesita, Emilia Mernes, Nicki Nicole y Tiago PZK.

Hablamos de "Una foto remix", un reguetón de corte old school que muestra a los cuatro cantantes en un imponente videoclip de estética "pistera" y con un contenido lírico provocador y con fuertes alusiones al sexo.

Cada uno de los participantes de esta colaboración tiene su momento en la canción para dar su toque único a una letra que habla de sensualidad, relaciones abiertas, consumos y fiesta.

A su turno, Emilia Mernes aprovecha para hacer una referencia a dos de sus canciones más famosas: "Soy la original que te come en la intimidad" y luego repite el estribillo: "Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto bellaquea, si dicen que soy bandida no le creas".

Por su parte, Mesita expresa: "Tirame una nude, ya no es una foto, es un video para RedTube", haciendo referencia no solo al lenguaje de las redes sociales y plataformas -ya que también se menciona OnlyFans en otro momento de la canción-, sino también planteando una insinuación de las claves actuales de la seducción.

Mesita desde hace varios años viene pisando fuerte en la escena del trap. En todo este tiempo de carrera, el artista trabajó con importantes figuras como Bizarrap -en la sesión 12- Dillom, Duki, Ecko, C.R.O, REI y Seven Kayne, entre otros.