En pleno concierto, Benjamín Amadeo anunció que será papá

Benjamín Amadeo se tomó una pausa del recital que estaba dando en el Teatro Coliseo para anunciar que será papá. El cantante invitó a su novia Martina al escenario para contar la noticia y mostrar la pancita de la futura mamá.

En un video publicado por la usuaria @egoxcasanova, que estaba presente, antes de empezar con una nueva canción, Benjamín Amadeo tomo el micrófono para dirigirse a los presentes y dijo: "Yo tengo un gran amor que conozco. Pero como les conté, esta canción esta inspirada en el matrimonio y los hijos. Si me dan un segundito...", pidió, y salió de escena.

Con el grito anticipado de las fans de fondo, el cantante regresó junto a su novia Martina, y retomó: "Hay un amor que todavía no conocemos...", expresó para luego darle paso a su novia, quien mostro su hermosa pancita de embarazada. Y en ese momento, el Coliseo se vino abajo. Martina, segundos después, abrazó y besó a Benjamín, invadidos por la felicidad de convertirse en padres.

"Va a llevar unos meses. Y créanme, me ayudo muchísimo a terminar la canción", indicó para luego detallar: "Estamos esperando una hija con mucha alegría. Y con mucha alegría lo comparto con ustedes" , concluyó ante la emoción de todos.

Martina es abogada y tiene 37 años, al igual que Benjamín Amadeo. Comenzaron a salir a fines del 2015, pero fue en septiembre de 2016 que el actor, cantante y músico se mostró en público con su nuevo amor tras su separación de Lali Espósito el año anterior. Una lluvia de fotos cayó sobre la pareja, que había asistido a la avant premiere de La última fiesta.

Tras mostrarse juntos por primera vez, Benjamín visitó en aquel momento Perros de la Calle y, con humor, le contó a Andy Kusnetzoff cómo conoció a Martina.

"Lo mío fue muy cursi, pero me gusta creer que fue así. Fue un momento como el de la película El gran pez. Porque la vi y flashee", comenzó contando el cantante. "Estaba en el boliche, la vi y me voló la cabeza. Ella se estaba riendo... ¿y vieron El gran pez, cuando el personaje de Ewan McGregor conoce a la chica en el circo? Bueno, ahí sucede algo que está muy bueno, que espero que les haya sucedido alguna vez, que es como que el tiempo se detiene. Yo tuve un poco esa sensación", describió Benjamín Amadeo, el momento en el que conoció a Martina en Tequila.

"Lo genial fue que el destino me proveyó una amiga en común. El destino estuvo muy generoso. Entonces yo, con una locuacidad muy asombrosa, le dije: '¿Querés champgne?'. Y ella me dijo que 'no'. Dio media vuelta y se fue", continuó. "Siento que gané por insistencia, porque ella bajó a la pista y me la volví a cruzar. Ahí le volví a preguntar: '¿De verdad no querés champagne?'. Y Martina me miró como diciendo 'volá de acá'. Y me fletó? Al otro día me levanté, me tomé un bidón de agua, me empezó a funcionar el RAM y dije: 'Ayer conocí esta chica y necesito decirle algo más'. Entonces, empecé a rastrear a nuestra amiga en común y le pido el teléfono de Martina? Y le mandé un mensaje, que decía: '¿Vas a querer champagne?'. Y ella me pone: 'Ya sé quién sos'. Eso fue un fin de semana de diciembre. Ahí empezó la relación".