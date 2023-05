Escándalo: Aseguran que Piqué se habría ido a las manos contra el hermano de Shakira en Miami

Gerard Piqué está atravesando días difíciles en Miami, ciudad a la que acudió para visitar a sus hijos después de acordar con Shakira que vivieran allí como una medida para resguardarlos de la prensa española.

Su llegada a tierras norteamericanas despertó grandes expectativas y fueron muchos los medios que acudieron al aeropuerto para recibirlo. Cuando todo parecía transcurrir con normalidad, aseguran que el ex futbolista fue protagonista de una tensa pelea con el hermano de la cantante colombiana.

“Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana”, detalló la periodista de espectáculos Verónica Bastos en el programa La mesa caliente de Telemundo.

Este encontronazo, con el que por más de una década ha sido su cuñado, habría cesado recién ante la irrupción de las autoridades. “Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial ni un reporte oficial público sobre dicho incidente”, añadió Bastos, quien intentó conseguir esas pruebas junto a su equipo periodístico.

La cronista también explicó que ninguna de las partes se quiso pronunciar sobre el tema ni formal o informalmente, a través de sus redes sociales con un comunicado oficial, como ya supieron hacer en algún momento de la separación.

No obstante, otras voces con llegada a los dos componentes de la ex pareja remarcan que el ex defensor llegaron a estar cara a cara en Estados Unidos, pero que la pelea no sucedió: “Es rotundamente falso que Gerard Piqué haya llegado a las manos con Tonino, el hermano de Shakira, en Miami”, escribió en Twitter Jordi Martin, periodista y paparazzi cercano a la cantante.

La Vanguardia respaldó la información de Martin: “Tonino y Gerard solo coincidieron cuando el primero hizo entrega de los niños para que pasaran estos días con él. Tonino Mebarak es más que un hermano para la cantante: consejero, apoyo y, muchas veces, filtro para la prensa. Pero, sobre todo, es un hombre educado al que ningún periodista de Barcelona donda ha estado junto a Shakira todos estos años puede imaginar levantándole la mano a nadie. Y esta vez no fue distinto”.

Este altercado habría empañado un poco lo que fue la primera visita de Piqué a sus hijos, con quienes compartió distintas salidas mientras la prensa de Florida intentaba seguirle los pasos.

El catalán se hospedó en un hotel de lujo tras llegar a Miami y, entre otros destinos, visitó una pizzería ambientada al mejor estilo napolitano: con camisetas, retratos y banderas del equipo italiano, que está pronto a convertirse en el nuevo campeón de la Serie A, en sus paredes. El establecimiento en cuestión, llamado La Leggenda Pizzería, compartió una foto en sus redes sociales de la visita del futbolista.

La relación entre el ex jugador del Barcelona y la artista colombiana no está pasando por su mejor momento después de la separación por un tema puntual. Según reveló el citado Jordi Martin, el foco de las discusiones está en la cantidad de días que Piqué puede visitar a sus hijos.

Al parecer, ambas partes acordaron que el ex defensor podría pasar 10 días al mes con Milan y Sasha. El problema se produjo después de la llegada de Piqué: “Vuelve a estallar la guerra porque él llega el día 26 a Miami y le dice que quiere a los niños 10 días y Shakira le dice que no, que él tiene 10 día al mes para disfrutar a los niños y que ella no tiene la culpa de que llegue el día 26″, explicó.

Por último, el comunicador afirmó que Piqué ya estaría buscando una casa en Miami con el objetivo de modificar el acuerdo de separación y la tenencia de los niños, la cual pasaría a ser una custodia compartida, teniendo a la ex pareja viviendo en la misma ciudad. Según informó Univisión, el ex zaguero ya habría estado evaluando inmuebles candidatos en diciembre pasado.