Fernanda Callejón arremetió contra Yanina Latorre: "Me insultó y dio noticias que no eran certeras"

En Duro de Domar se emitió un informe sobre la pelea entre dos panelistas de LAM: Yanina Latorre y Estefi Berardi. Luego, los integrantes del programa de C5N debatieron sobre el tema y fue en ese momento cuando María Fernanda Callejón aprovechó para contar una situación personal que vivió con la mediática.

"A Yanina la conozco hace mucho tiempo. Siempre nos llevamos muy bien, tuvimos empatía hasta que yo me senté en LAM. Cuando yo me senté me respetaba, me careteaba y me decía te quiero...", fue la introducción de la panelista de DDD.

En la misma línea, Callejón resaltó que "no es cierto que siempre decís la verdad y a mí me consta". Entonces, comenzó a describir la situación que vivió con Latorre: "No fuiste sorora, me di cuenta de quién eras vos trabajando. Me insultó y dio noticias que no eran certeras".

"Cuando dejé de estar ahí, no solo me trató de pelotuda porque me estaba divorciando. ¡Justo vos le decís pelotuda a alguien que se está divorciando! Pero como vos ventilaste todo porque no te quedó otra con lo de Natacha Jaitt, te encantó y te sirvió, te sumó para ser quién sos hoy. Te respeto porque tenés información certera, pero no siempre y no en mi caso", cerró de manera contundente Callejón.