Filtran nuevas canciones de Tini que harían alusión a su relación con De Paul

Se filtraron algunos adelantos de las nuevas canciones de Tini Stoessel. Al aire de Desperezate (Canal de la Ciudad), la periodista Mercedes Cordero dio a conocer extractos de estos temas que parecen ser muy autorreferenciales. Incluso, todo da a entender que hacen alusión al comienzo de la relación entre la cantante y Rodrigo De Paul.

“Ayer te hablaría hoy, hoy te hablaré mañana, lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido y no he contado nada”, entona la Triple T en parte este material que podría interpretar como una respuesta de la artista a los rumores que la señalaron como la responsable de la separación del futbolista de la Scaloneta y Camila Homs.

Luego, en otro de los adelantos, la intérprete de “Miénteme” pareciera subir la apuesta y canta: “Me encanta que no la conozcas, posta. Soy la flaquita de la tele y que de memoria se aprendió lo que importa, posta. Podría decírtelo porque ahora sí me importa, podría seguir, pero mejor te la hago corta”.

Curiosamente, en una de sus últimas apariciones en público, Tini había hecho referencia a esa etapa de su vida y lanzó una frase más que contundente. “Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver”, dijo al aire del programa de streaming Rumis. Al parecer, esa misma marcará las letras de su próximo álbum.

Fran Stoessel contó cómo quedó el vínculo con Rodrigo De Paul después de la separación de Tini

A mediados de enero, Fran Stoessel fue uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Lizardo Ponce y en medio de la celebración fue interceptado por un notero para consultarle su opinión en cuanto a la reciente polémica que rodea a su hermana, Tini Stoessel y el inicio de su romance con Rodrigo De Paul.

“Yo siempre intento separar todo. Intento meterme lo menos posible en la privacidad e intimidad de mi hermana y la de Rodri”, aclaró el joven al aire de LAM (América).

Luego, el cronista le preguntó a Francisco si mantiene su amistad con el mediocampista del Atlético de Madrid. “Con Rodri siempre mantuve una excelente relación, la sigo manteniendo, me parece un gran chico. Y siempre alejado y respetando la decisión de ambos”, reconoció el entrevistado.

Por último, esquivó la versión sobre su presunta relación con Julieta Poggio, luego de ser vistos compartiendo salidas con amigos. “¿Vos hoy estás solo?”, indagó el movilero. Y, esquivando el tema, Fran se limitó a decir: “Sí”.