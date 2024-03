Furia usó una palabra repudiable como insulto contra Joel y podría ser sancionada por Gran Hermano

El día de su cumpleaños, Juliana “Furia” Scaglione hizo comentarios desafortunados contra uno de sus compañeros, Joel Ojeda, que podrían traerle algunas consecuencias en Gran Hermano (Telefe). La instructora deportiva usó a la palabra “mogólico” como insulto contra el azafato, además de referirse despectivamente sobre él.

El término no se lo dijo de forma directa, sino que lo utilizó en una charla con Catalina Gorostidi, una de sus amigas, en la que estaba contándole algo sobre Joel.

Furia estaba enojada con el azafato por algo que le comentó acerca de su personalidad. En los últimos días, la gran jugadora de esta temporada viene levantando cada vez más comentarios en contra de Joel.

En la habitación, Furia le aseguró a Cata. “El comentario de Joel hoy no me gustó nada. Me dijo como que cuando quiero soy una hija de p...”, remarcó. La pediatra le expresó que no había escuchado esas palabras.

“Flaco, es mi cumpleaños, la recon... de tu madre. ¿Qué me decís, hija de p..., pelo...? Decí que estaba re en una, porque sino...”, argumentó la polémica jugadora. “No le des cabida. Cualquiera”, aportó Cata.

Reflexiva desde la cama, Furia siguió. “Qué ganas de cag... bien a trompadas”, amenazó. Su amiga, otra vez, intentó frenar su verborragia. “Tranqui, tranqui”, insistió Cata.

“No, sí estoy tranquila, pero es un decir. Es un pendejo pel... Es un mogólico. ¿Sabés por qué? Porque lo único que hace es observar lo que hacen los demás. No vive. ¿Para qué m... viene? Que lo mire por TV”, cerró.

La Asociación Síndrome de Down se pronuncia sobre el término “mogólico” usado como insulto

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) manifiesta su profundo rechazo a expresarse en esos modos, y explica lo que significa en otras épocas esta mención. “El término se ha utilizado históricamente en relación con las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio”, habían asegurado en un comunicado.

La organización detalló que el uso de esta palabra u otras relacionadas como insulto es discriminatoria ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición.

“El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla”, había sentenciado ASDRA.

A su vez, ASDRA difundió en ese momento la campaña nacional “Insultos” donde se plantea que la utilización del término “mogólico” constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo expresan las personas con síndrome de Down y sus familias.