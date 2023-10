Georgina Barbarossa le hizo un duro reclamo a Martín Insaurralde: "Devolvé la plata"

Georgina Barbarossa rompió el silencio tras su mano a mano con Jesica Cirio. La actriz dio su parecer sobre el escándalo que protagoniza su compañera, reparó en sus respuestas y apuntó contra Martín Insaurralde, a quien trató de “estafador” y “corrupto”.

En diálogo con A la tarde (América), la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) reparó en la repercusión de la entrevista que le hizo a la modelo, que fue imputada por enriquecimiento ilícito. “La gente se quedó con ganas después del reportaje que le hicieron en el noticiero. Supongo que para ella tampoco debe ser fácil... Estar casada tantos años con un hombre que tiene tal nivel de corrupción es complicado”, sostuvo.

Qué dijo Georgina Barbarossa sobre las declaraciones de Jesica Cirio

“No me parece normal esa cantidad de gastos y ese ritmo de vida. Porque un político o X se supone que tiene una cuota de una plata fija, vos sabés cuánto gana tu marido”, señaló.

En cuanto a la actitud de Jesica que, frente a algunas preguntas, se mostró al borde del llanto, Barbarossa expresó: “Sí, pobre... No era mi intención, pero la verdad es que cómo no te das cuenta de que estás gastando fortuna y millones y millones cuando la gente no tiene para comer. Porque eso me parece... eso me indigna”.

Entonces, reparó en los 10 años que Insaurralde y Cirio estuvieron juntos. “A veces el amor te hace estar medio pel... Y pasa... Pero además como ella es una chica que trabajó toda su vida con marcas y cosas y que sé yo... porque siempre trabaja tanto. Yo también trabajo desde los 17 años y no he ganado esta fortuna”, sentenció.

“Ella se ha ganado todo con el sudor de su frente. Eso es inimputable. Lo que sí es... tenés un marido que gasta y gasta y gasta... ¿Flaco, de dónde sacas la guita? ¿Cuánto ganás?”, planteó diferenciándose de la postura de su compañera.

Qué dijo Georgina Barbarossa sobre el escándalo de Martín Insaurralde

Acto seguido apuntó contra el exjefe de Gabinete bonaerense, tras la difusión de las fotos de sus lujosas vacaciones en Marbella junto a Sofía Clérici.

“Es un corrupto, un sinvergüenza, un atorrante. Le estás robando la plata a la gente. La gente no tiene para comer, Insaurralde, ¿y vos estás gastando la plata de los argentinos que pagamos nuestros impuestos? No tenés cara”, exclamó indignada.

“Son un sinvergüenza. Atorrante. ¡Devolvé toda la plata que nos robaste a todos los argentinos, a toda la gente que creyó en vos y que te votó! Me pareces un estafador”, concluyó furiosa.