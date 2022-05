Gimena Accardi se refirió a la China Suárez y contó cómo está su relación en el presente

Gimena Accardi y la China Suárez fueron muy amigas en el pasado. Sin embargo, el tiempo pasó y lo que parecía ser una amistad indestructible, finalmente se quebró y desapareció casi por completo.

En la noche de este miércoles, Gimena Accardi concurrió a LAM y, entre otras cosas, fue consultada justamente por esa relación que tuvo con la China Suárez. Ángel de Brito le preguntó cómo estaban las cosas hoy con la ex pareja de Benjamín Vicuña y Gimena Accardi le respondió: "Sí. Digamos, no reconstruimos el vínculo que teníamos. Éramos hermanas literal, pero está todo bien. Tenemos una buena relación. Cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos".

Cuando Yanina Latorre remarcó el "cordial" que había dicho Gimena Accardi, la actriz le aseguró: "Es una persona que yo quiero y le deseo lo mejor".

Luego, Ana Rosenfeld le preguntó a la mujer de Nico Vázquez si la China Suárez escucha consejos. La respuesta de Gimena Accardi fue: "Cuando éramos amigas sí me escuchaba. Para mí lo que le pasa a la China es que se pone nerviosa cuando da notas".

Por último, Andrea Taboada le consultó a Gimena Accardi si le gustaría recomponer la amistad con la China Suárez y la actriz fue directa: "No sé ahora. Nunca digas nunca pero... Yo creo que es como cuando te separas de un novio, que está todo bien pero ya está. Yo la quiero y no me gusta que le den tanto. Entiendo pero sufro".

GIME ACCARDI Y LA CHINA SUÁREZ.

"No estuvo de la forma que esperábamos"

La distancia entre Gime Accardi y la China Suárez comenzó en diciembre de cuando falleció Santi Vázquez, hermano de Nico Vázquez.

Al parecer, la protagonista de ATAV no acompañó a la pareja en esa difícil situación lo que terminó por alejarla de ellos. “Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", dijo Gimena Accardi tiempo atrás.

Luego, en una entrevista para revista Luz Gimena Accardi aclaró: "No soy rencorosa en nada en mi vida. Suelto rápido y puedo perdonar. Eso sí, si eso dañó el vínculo ya no será como si nada hubiera pasado. Todo tiene una consecuencia. No es mi rencor, es tu acción. No te juzgo, lo entiendo, puede pasar, pero yo decido qué hago con esa relación después".