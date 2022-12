Gran Hermano: Thiago intentó salvar a Daniela, pero recibió una dura sanción

Este jueves, Thiago Medina salvó a Daniela Cellis de la placa de nominados y fue sancionado por Gran Hermano (Telefe) debido a que había anticipado que haría esa jugada.

Pese a que la participante prometió ingresar a la casa en modo de “Vengañela”, se le está haciendo muy difícil, ya que el joven de González Catán está haciendo todo lo posible por reconquistarla.

Apenas se conoció la placa de nominados, Thiago fue a consolar a su exnovia y amiga. “Tenemos que estar bien. Somos nosotros dos acá. Confiá en mí que no va a volver a pasar lo mismo. Me equivoqué una vez, no me voy a equivocar dos veces porque no quiero que te vayas. No te quiero perder”, le dijo mientras la abrazaba.

Gran Hermano interpretó que esto era una jugada anticipada porque hacía referencia a semanas atrás, cuando también tuvo la posibilidad de salvarla y no lo hizo, lo que terminó costando su salida del reality. Daniela generó desconfianza por su acercamiento a Thiago. ¿Lo quiere o lo usa? (Foto: captura de Telefe)

“En caso de que Thiago la salve esta noche a Daniela, para Gran Hermano eso va a ser una sanción porque él le adelantó la jugada y le dijo 'quedate tranquila que esto no va a volver a pasar'. Si él la salva, la jugada va a ser anulada y Daniela va a permanecer en placa”, explicó Santiago del Moro antes de conocer la decisión del participante.

“Gran Hermano” sancionó a Thiago por salvar a Daniela: el comunicado

Después de quince días, este miércoles se llevó adelante una nueva gala de nominación en Gran Hermano. Daniela, Coti, Alfa y Ariel son los cuatro participantes que quedaron en placa. A ellos se le sumó Camila, quien fue sancionada por romper las reglas y hablar del exterior.

Este jueves, Thiago debió decir uno por uno a quién no sacaba de placa y los motivos. La definición estaba entre Walter Alfa y Daniela. Sobre el final de la emisión del programa, el joven de González Catán anunció que salvaba a su exnovia. “Voy a salvar a Dani”, lanzó, mientras ella lo miraba sonriente.

Sin embargo, Gran Hermano intervino en la casa: “Necesito que prestés mucha atención, Thiago. En la madrugada de hoy, posterior a la gala de nominaciones, he advertido una situación en la que vos, que sos el líder de la semana, manifestás tu propósito de salvar a Daniela. Este comportamiento es equiparable a la acción de hacer explícita una votación antes de efectuarla y luego verla concretada en los hechos. Algo que el reglamento de la casa lo prohíbe”.

Acto seguido la voz del Big Brother dio su veredicto: “Thiago, resuelvo entonces quitarte el beneficio de la salvación. Tu decisión queda anulada”.