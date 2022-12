Gran Hermano: Thiago Medina discutió con Daniela y la dejó hablando sola en el patio

Después de idas y vueltas, la relación entre Thiago Medina y Daniela Celis no quedó en los mejores términos. Es que tras varios encuentros sexuales, él desistió de continuar junto a ella porque consideraba que no podía darle lo que quería, un noviazgo más formal.

Mientras se encontraban llevando adelante la prueba semanal, en la que debían mantenerse despiertos durante 48 horas, la expareja protagonizó una tensa charla. Lo que comenzó como un intercambio de palabras terminó siendo un pase de factura.

Todo inició cuando Thiago Medina se acercó a Daniela y le preguntó qué le pasaba que se encontraba sola en el patio de la casa, y ella respondió de manera cortante que nada ocurría. “Si no hubieses pasado nada no estarías acá”, le retrucó el joven. Claramente indignada, ella fue al hueso: “Bueno, rey, no te voy a decir que pasó. No pasó nada. Mambo mío. Debería yo cuidarte más a vos. Estoy muy floja. ¿Me podés escuchar?”. El beso entre Daniela Celis y Thiago Medina sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano y desató cientos de memes. (Foto: Twiiter)

“Te escucho, pero no me querés contar nada. ¿Qué querés que te diga? Cuando estés bien hablamos”, replicó él a la defensiva. En ese momento, Thiago comenzó a alejarse y ella le dijo que era una persona difícil. “Thiago, ¿podés venir un segundo porfa?”, le pidió ella al ver que el chico no estaba dispuesto a charlar. “No hay drama”, agregó él sin hacerle caso. Daniela se enojó con Thiago Medina porque la dejó hablando sola (Foto: Captura Telefe).

Enojada por su comportamiento, Daniela lo fue a buscar y lo trató de inmaduro: “¿Es joda?¿Podemos terminar la conversación como dos personas adultas?”. “No quiero estar mal, quiero pensar”, le pidió él y optó por irse a tomar mate con Maxi, a quien salvó de la placa de nominación.