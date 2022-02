Harry Melling reveló por qué no volvió a ver las películas de Harry Potter

"Harry Potter" parece estar más de moda que nunca desde que HBO Max llevara a cabo el esperadísimo reencuentro de todos sus protagonistas veinte años después del estreno de la primera película.

A raíz de la emisión de este especial, los distintos actores de la saga hicieron acto de presencia en distintos medios de comunicación para contar detalles o anécdotas desconocidas hasta el momento. Uno de los últimos en hablar fue Harry Melling.

El actor británico que dio vida a Dudley Dursley, el primero de Harry, en cinco de las ocho películas de la exitosa historia de J.K. Rowling quiso explicar en una entrevista para Radio Times el motivo por el que prefiere no visionar ninguna de las entregas de 'Harry Potter'. “Mirando hacia atrás en esas películas, se siente como ver viejas cintas VHS, como videos familiares”, comienza diciendo.

Y es que el intérprete de 32 años asegura que no quiere ni ver sus propias escenas por el bien de su salud mental.

“Es una relación muy interesante que tengo con el mundo de 'Harry Potter' porque estoy inmensamente orgulloso de estar en algo tan gigantesco como eso. Pero al mismo tiempo, siento que, por mi cordura, tengo que tratar de no mirar hacia atrás para seguir avanzando”, cuenta en declaraciones para el citado programa radiofónico. Harry Melling asegura haber tenido “mucha suerte de que me permitieran alejarme de mi personaje”.

“Cuando empiezas como actor infantil, creo que hay ciertos estigmas que obtienes de eso, y realmente nunca quise involucrarme con ellos. Solo quería seguir trabajando e ingresar a la escuela de teatro”, dijo.

Tras el éxito de la saga 'Harry Potter', el actor continuó ligado al mundo de la actuación. Harry Melling participó en películas como 'La ciudad perdida de Z', 'La balada de Buster Scruggs', 'La vieja guardia' y 'The Devil All The Time'. En televisión también ha formado parte de series como 'Merlín', 'Just William', Garrow's Law', 'The Musketeers' o 'La materia oscura', entre otros. Su último trabajo en la pequeña pantalla fue en la famosa serie de Netflix 'Gambito de dama'.