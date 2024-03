Isabel de Negri, de GH, dio positivo en un control de alcoholemia en Bahía Blanca: Así se justificó

Isabel de Negri fue demorada por la policía este fin de semana después de dar positivo en un test de alcoholemia. Según lo que trascendió, le retuvieron el vehículo después de que la prueba le arrojara unos 1.68 gramos de alcohol por litro de sangre.

Luego de que se conociera esta noticia, la ex Gran Hermano (Telefe) hizo un posteo en el que le restó importante a los hechos. “Un poco exagerado el número que subieron, pero salía de una cata con amigos y el control de alcoholemia con 0.01 da positivo también. No debería manejar yo, obvio. Soy sommelier”, expuso.

Horas antes del control, la “abuelita milf” -como la dieron a conocer en el reality- había compartido imágenes donde se la veía en plena cata de vinos. Además, en diálogo con Teleshow, aseguró que no estaba alcoholizaba y se encontraba perfectamente a pesar de haber tomado “una copa de vino y una de champán”. “Tengo una tolerancia importante al alcohol porque me dedico a esto hace 50 años”, remarcó. El posteo de Isabel de Negri después de que le retuvieran el auto por dar positivo en el control de alcoholemia. (Foto: Instagram / isabeldebegri78)

Por otra parte, De Negri aseguró que mañana hará el trámite necesario para recuperar la camioneta. En ese sentido, no ocultó su malestar porque tendrá que ir desde Punta Alta, donde vive, hasta Bahía Blanca.

Por qué expulsaron a Isabel de Negri de “Gran Hermano”

Isabel De Negri había reingresado a la casa de Gran Hermano (Telefe) a través del repechaje, pero el 7 de marzo volvió a ser expulsada. Esta vez, no fue por el voto del público sino por haber infringido las reglas.

La participante dio información del afuera en reiteradas oportunidades y, pese a las advertencias del Big Brother, la jugadora continuó quebrantando el reglamento.

“No es la primera vez que me refiero a la orden establecida de no contaminar el juego con información del afuera. A todos los que ingresaron nuevamente, y a quienes lo hicieron este lunes por primera vez les recuerdo una vez más que está absolutamente prohibido revelar cualquier dato del exterior que pudiera afectar el espíritu de esta competencia”, comenzó anunciando Big Brother.

El dueño de la casa siguió: “Hace algunos días me dirigí exclusivamente a Isabel tras observar que transgredió esta norma en una conversación con Lisandro. Ahora, nuevamente, voy a hablarte a vos, Isabel”.

Acto seguido, explicó los motivos de la expulsión: “Hoy a la mañana, en una charla con Juliana en el dormitorio, diste a entender información muy sensible del afuera. Ya habías sido sancionada y advertida acerca de la gravedad de esta situación y de lo que podría acontecer de reiterarse una conducta similar”.

La “abuelita” milf solo atinó a decir: “No sé qué dije, Big”. Implacable, Gran Hermano agregó: “Sabrás que no puedo dejar pasar esta nueva falta, por lo tanto, lamento mucho, pero mucho, informarte que va a recaer sobre vos una severa sanción”.

Sin más preámbulos, Big Brother anunció: “Quiero que abandones la casa en este momento. Tus pertenencias te serán entregadas más tarde. Reitero, tenés que retirarte de la competencia y de mi casa ahora mismo”.

Sin poder creer lo que estaba pasando, la participante quiso entrar a su cuarto para llevarse su valija, pero el dueño de la casa la retó y le pidió que deje el juego de manera inmediata