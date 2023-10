Jesica Cirio rompió el silencio: Habló sobre el supuesto acuerdo millonario con Insaurralde y sus sospechas de infidelidad

En medio de la investigación de su divorcio con Martín Insaurralde -iniciada por la Justicia luego de que se conocieran imágenes del ex jefe de Gabinete bonaerense en un yate de lujo en Marbella con Sofía Clerici- Jesica Cirio rompió el silencio este viernes y realizó un descargo público en el que dio detalles de su relación con el político, con quien estuvo 10 años en pareja.

Lo hizo en una entrevista con El Noticiero de la Gente que emite Telefe, donde la modelo recientemente imputada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito se refirió al supuesto arreglo de 20 millones de dólares que habría hecho con el ex funcionario en el marco de la separación. “No entiendo de dónde salió eso. Es absolutamente mentira, nunca hubo un arreglo con esa cifra, nunca vi una cifra así tampoco. No hubo arreglo, sí firmamos el divorcio hace tres meses”, desmintió la co-conductora de La Peña de Morfi.

A lo largo del reportaje, Cirio aseguró tener sus cuentas claras y se puso a disposición de la Justicia para aportar a la causa con el material suyo que necesiten. Contó que siempre mantuvo su independencia económica a pesar de su convivencia con Insaurralde, explicó los numerosos viajes a Colombia que realizó en el último tiempo y dejó a entrever que algunos conflictos en el matrimonio fueron por sospechas de infidelidades. También que la relación del ex intendente con Clerici venía de antes.

“Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso y fue bastante fuerte. Creo que hay cosas que las tiene que explicar él y sus personas jurídicas. Yo puedo hablar de mí y de mis cosas, de mi vida, que es la misma vida que llevo desde antes de conocerlo a él. Mi vida fue siempre igual, nunca dejé de trabajar”, comenzó diciendo Cirio.

Tras negar el millonario acuerdo económico que habría cerrado con su ex esposo, la modelo también hizo mención a otras cuestiones monetarias que trascendieron luego de que se conociera el escándalo: “Yo niego que haya existido una transferencia a Uruguay. Yo no tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve. De él tiene que responder sus abogados o él, yo no sé. Yo trabajo desde que soy chiquitita, siempre me maneje yo. Fui una persona que me gustó tener independencia, por eso nunca dejé de trabajar. Siempre me gustó tener independencia en decisiones, ya sea irme de viaje o hacer lo que quería hacer. Mi economía me la manejaba yo”, señaló al respecto.

Al ser consultada por sí sabía de algunos de los ingresos económicos del funcionario, la conductora afirmó: “Sí, idea tengo. No me parece un espacio acá para hablar de eso, pero sí, lo tengo en claro”, dijo. Y añadió: “Es muy dura y triste esta situación. Soy una persona que trabaja de toda la vida y estoy a disposición de cualquier organismo que tenga la necesidad de pedir los informes que sean necesarios sobre mi persona y sobre mi vida. Yo puedo hablar, no tengo nada que me inquiete”.

En este sentido también aseguró haber llegado al matrimonio con un patrimonio mayor al de Insaurralde y reiteró: “Por eso yo estoy a disposición de lo que sea necesario con respecto a lo contable, de mi persona. Es horrible porque tengo una nena chiquita, hay muchas cosas que me sorprendieron como a ustedes y mi proceso es difícil. Porque a la vez no puedo no decir nada porque se siguen diciendo estas cosas como estos 20 millones que nunca existieron: jamás hubo un arreglo de ese estilo ni se llegó a charlar esas cifras. Es lo que quiero aclarar y proteger”.

Su explicación sobre los reiterados viajes a Colombia

Cirio también se expresó al respecto de los numerosos viajes a Colombia que trascendieron en el marco de la investigación, los cuales llamaron la atención por el particular destino. Sobre esto, Cirio alegó que varios fueron por motivos familiares.

“En Colombia en 2014 fallece mi tía, cuatro meses antes de casarme y tengo dos primitos chiquitos y a partir de esos tres años consecutivos yo fui mucho a acompañarlos porque mi tía falleció y mi tío trabajaba un montón. Fue bastante duro para toda mi familia porque el momento que vivieron mis primos fue bastante traumático por como se dio y yo viajé allá y estuve bastante tiempo con ellos, en Bogotá”, se justificó.

Cuando le preguntaron si su esposo la acompañó en algunos de estos vuelos, contestó: “Mi economía era mi economía. Yo fui mucho sola. No puedo hablar de sus viajes, puedo hablar de mí. Hubo viajes en común y sola”.

Las sospechas de infidelidad y el vínculo de Insaurralde con Clerici

La modelo enfatizó en que la separación con el ex funcionario bonaerense se dio por varios motivos, señaló que la relación se estaba “desgastando” y que algunas de las cuestiones que provocaron el deterioro del matrimonio “son de público conocimiento”.

“No quiero detallar en nada puntualmente porque estoy acá porque tengo una nena chiquita y quiero protegerla y desterrar estas cosas que se están diciendo como el arreglo este millonario que nunca existió. El resto se hizo un poco público y así como los sorprendió a ustedes me sorprendió a mí y es bastante doloroso. Si bien yo me separé en noviembre, el proceso de un duelo no es tan corto. Cuando las cosas no están bien siempre uno preserva a lo más preciado que son sus hijos, por eso yo decidí distanciarme, el resto es parte de su vida. Es muy doloroso para mí.”, respondió en referencia a las imágenes que trascendieron de su ex pareja y Sofía Clerici.

Al respecto de la relación entre ellos, ratificó: “Me enteré como ustedes. Sí era anterior, pero yo no lo sabía. De esta relación de Martín no sabía ni de ahora ni de antes”.

Acerca de posibles infidelidades reveló: “Que yo me haya enterado, no (hubo). La relación ya no estaba bien hace un tiempo y uno va viendo distintas situaciones o cosas en las que ya no se siente cómodo, o empieza a darse cuenta de que ya no tienen tantas cosas en común, lo que le empieza a pasar a cualquier relación. Y si tenía o no sospechas, eran solo sospechas”.

Luego de que trascendieras las imágenes de Insaurralde con Clerici, Cirio contó que le escribió al político: “Después de las imágenes hablé muy corito. Un mensaje de WhatsApp muy cortito. No fue una situación fácil. Fue un shock, duro. Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo y fue difícil. Insultos no, de qué sirven”. Aclaró que el mensaje fue por la cuestión personal.

Y dijo de la separación: “Como cualquier separación, con una relación compleja. Pero tenemos una hija en común, chiquita y más allá de lo que nos podamos poner de acuerdo o no tratamos de preservarla a ella. Ninguna separación es simple y uno no siempre se lleva espectacular con su ex pareja, pero no puedo negar que es un papá súper presente y nuestra prioridad es ella”.

“Algunas cosas estaban divididas, otras no”, dijo sobre los gastos con Insaurralde

Al recordar su convivencia con el ex ministro bonaerense, cuya vivienda en común Cirio dejó en noviembre, la modelo contó: “Yo siempre mantuve un medio de vida muy bueno de antes de conocerlo a él y lo mantenía yo. Entonces no me sorprendía nada. No pasa por callarme o no, pasa porque yo puedo dar explicaciones sobre mí, pero hay cosas puntuales que no las se, no las puedo dar. Si vine acá es porque no tengo nada que ocultar y porque estoy para sincerarme en lo que necesiten y poner un poco de claridad en todo esto. Uno con su pareja muchas veces está todo el día. ¿Por qué tengo que saber absolutamente todo si hay cosas que se hicieron públicas que no sabía?”, declaró.

Y se distanció del escándalo económico que los envuelve: “Lo que yo tengo está documentado todo. Algunas cosas estaban divididas, otras no, pero de las mías personales había algunas que teníamos en común, pero la mayoría eran mías personales”.

En la misma línea, dijo que jamás recibió obsequios como los que mostró Clerici en sus redes: “A mí no me hacía regalos de esa naturaleza, en absoluto. No es real el arreglo de 20 millones. Todo es muy reciente, ninguna separación se resuelve en un día. Yo me fui en noviembre de mi casa y en julio firmamos el divorcio”.

Sobre la relación aclaró algunos de los datos que trascendieron: “Nunca vivimos en el Hotel Faena. Vivimos en Lomas y en Palermo, en mi casa, el edificio que tengo de toda la vida. Yo tenía un montón de amigos en Puerto Madero, yo viví ahí soltera, pero con él en Lomas, en San Vicente y en Palermo. En noviembre me fui de mi casa, volví a mi departamento en Palermo. Después fue como cualquier relación normal que tuvo sus ideas y vueltas y decidimos firmar el divorcio hace tres meses”.

El divorcio

Cirio dejó en claro que se separó de Insaurralde en noviembre, que se fue a vivir su departamento en Palermo y que en julio firmó el divorcio. “Ya no existe eso de sentarse a firmar el divorcio. Yo firmé el papel y lo mandé. Está en proceso, es cuestión de estos días de terminar de resolverlo, no hay una falta. No son cosas que se resuelven en un día, ninguna separación se resuelve de un día para el otro”.

Asimismo remarcó que no llegó a discutir con él sobre dinero. “En nuestra relación nos picanteábamos por otras cosas, quizás, más personales. Hoy mismo está en proceso el tema del dinero. Él se hace cargo de Cloe. Lo de la cuota no está fijada todavía. Se hace cargo del colegio, la obra social. De la ropa me ocupo yo”.

Agregó: “No está en discusión el dinero porque no existió ningún arreglo de esos 20 millones que se dijeron, nunca se habló, no llegamos a ese arreglo, no hay ninguna cuenta en Uruguay. Mis bienes están a disposición, mis cuentas también”.

Al ser consultada por si ella tenía vínculos con políticos, respondió: “ No muy pocos. Yo era muy de manejarme con mi medio y de hecho, en mil entrevistas que he dado he dicho nunca no existía la charla política en mi casa ni nada, porque no era lo que sucedía. No. Y mis reuniones eran con mi gente, mis amigos, mi medio o mis amigos íntimos con con muy poca gente de la política que sabes que yo tengo relación y y que me llevo bien”.

De su vida personal, sumó: “Yo me separé y estoy conociendo gente, obviamente no estoy sola. Pero no tengo novio, nadie tiene el título de novio, no presenté a nadie como mi novio. Estoy conociendo gente y no me parece tampoco, entiendo que interesa, pero hoy no tengo nada para contar de si estoy en pareja o en una relación formal. Estoy conociendo gente sin ningún título”.

Su dolor tras la separación, el escándalo y su situación judicial

“Creo que a cualquier mujer que sueña con tener una familia, que la concreta, que es lo más hermoso e importante que tiene... nadie disfruta de que eso se rompa y que no este más. Y a partir de ahí es el proceso que vivo como mujer. Y de estar expuesta, ser pública y tener que proteger a Cloe que es lo que más me importa”, dijo la modelo sobre la separación de Insaurralde.

Sobre el escándalo que se desató tras la difusión de las imágenes del ex ministro bonaerense, la conductora dijo desconocer si hubo algo montado e hizo hincapié en su intención de que todo se resuelva cuánto antes.

“Me parece que no soy quien yo para juzgarlo. Yo insisto, yo te puedo hablar de mí y de lo que de lo que fue mi vida desde antes de conocerlo a él, que yo siempre tuve la misma vida, siempre llevé un medio de vida bien, gracias a Dios me me fue muy bien y y nunca perdí el eje de también de lo que yo quería y de mis propias metas y de seguir trabajando. Pensar que empecé a trabajar a los diez. Yo a los 17 me fui de mi casa a vivir sola y Y trabajé muchísimo y. Y estando casada con él, nunca dejé de hacerlo. Nunca jamás”, repitió.

“Necesito trabajar también. Quiero que esta situación se aclare lo antes posible para no tener conflictividad en mi trabajo. Es normal que haya marcas que con esta situación sienten lo que puede pasar. Por eso espero que se aclare lo antes posible para tener la tranquilidad de seguir adelante. Es todo lo que duele, que se expongan situaciones privadas más allá de la bronca que yo pueda tener, insisto, hay una nena chiquita que mañana va a ver esas cosas. Entonces el dolor me pasa por todos lados, por todos los rincones de mi cuerpo”, dijo Jesica.

A pesar de la situación, le desea “lo mejor” a Insaurralde: “Es el papá de Cloe, es un excelente papá y le deseo lo mejor. Con respecto a mí nunca me imaginé estar en esta situación y estoy a entera disposición de lo que sea necesario. Yo necesito trabajar, amo trabajar y quiero que esto se resuelva lo antes posible”.

Al final de la entrevista, concluyó: “Me parecía necesario para también aclarar todas estas versiones que que circulaban, que no son ciertas y que nunca existieron y que. Y que las pongan como una verdad que es, que es que no es real. Entonces nada, estoy acá para aclarar básicamente eso”.